8th Pay Commission लागू होते ही 186% बढ़ जाएगी सैलरी? मालामाल हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी
Home > व्यापार > 8th Pay Commission लागू होते ही 186% बढ़ जाएगी सैलरी? मालामाल हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी

8th Pay Commission लागू होते ही 186% बढ़ जाएगी सैलरी? मालामाल हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी

Salary Hike: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ़्ते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी। इस बढ़ोतरी के बाद, डीए/डीआर अब 58 प्रतिशत हो गया है।

By: Heena Khan | Published: October 10, 2025 11:18:33 AM IST

8th pay commission
8th pay commission

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी थी. लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अभी भी लंबित है. सरकार ने अभी तक नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है. हाल ही में, केंद्र सरकार ने कहा है कि वो 8वें वेतन आयोग पर राज्य सरकारों के साथ “सक्रिय रूप से परामर्श” कर रही है. इतना ही नहीं केंद्र ने कहा है कि पैनल के गठन के संबंध में जल्द ही घोषणा की जा सकती है.

वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी कर दी जाएगी. इसके अलावा, नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति पर चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी.

वर्तमान में कितना वेतन? 

वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जाता है. वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, जबकि पेंशनभोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये मूल पेंशन मिलती है. वहीं, 7वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम मूल वेतन 2,25,000 रुपये है, जबकि कैबिनेट सचिव और बाकि शीर्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को 2,50,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं. 7वें वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट 2.57 निर्धारित किया गया था. इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी. इस बढ़ोतरी के बाद, डीए/डीआर अब 58 प्रतिशत हो गया है.

न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये पर, 3 प्रतिशत डीए वृद्धि से 540 रुपये जुड़ेंगे. इससे 7वें वेतन आयोग के तहत कुल न्यूनतम वेतन 58 प्रतिशत डीए पर 28,440 रुपये हो जाएगा. इसी प्रकार, 3 प्रतिशत डीआर वृद्धि से 9,000 रुपये की न्यूनतम मूल पेंशन में 270 रुपये की वृद्धि होगी, जिससे कुल न्यूनतम पेंशन 58 प्रतिशत की दर से 14,220 रुपये हो जाएगी.

जानिये कितनी होगी वृद्धि 

जैसा की आप सभी जानते है कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है. यह मानते हुए कि महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60 प्रतिशत है, नए वेतन आयोग के लागू होने पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कुल न्यूनतम वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) 28,800 रुपये होगा. 1.8 फिटमेंट पर: 32,400 रुपये (वर्तमान वेतन पर 12.5 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि, जिसमें मूल वेतन + महंगाई भत्ता शामिल है). 2.86 फिटमेंट पर: 51,480 रुपये (वर्तमान वेतन पर 78.75 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि, जिसमें मूल वेतन + महंगाई भत्ता शामिल है). अगर हम महंगाई भत्ते को छोड़ दें, तो 1.8 फिटमेंट कारक पर वृद्धि 80 प्रतिशत होगी और 2.86 फिटमेंट कारक पर 186 प्रतिशत होगी.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
8th Pay Commission लागू होते ही 186% बढ़ जाएगी सैलरी? मालामाल हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

8th Pay Commission लागू होते ही 186% बढ़ जाएगी सैलरी? मालामाल हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

8th Pay Commission लागू होते ही 186% बढ़ जाएगी सैलरी? मालामाल हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी
8th Pay Commission लागू होते ही 186% बढ़ जाएगी सैलरी? मालामाल हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी
8th Pay Commission लागू होते ही 186% बढ़ जाएगी सैलरी? मालामाल हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी
8th Pay Commission लागू होते ही 186% बढ़ जाएगी सैलरी? मालामाल हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी