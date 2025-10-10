8th Pay Commission लागू होते ही 186% बढ़ जाएगी सैलरी? मालामाल हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी थी. लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अभी भी लंबित है. सरकार ने अभी तक नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है. हाल ही में, केंद्र सरकार ने कहा है कि वो 8वें वेतन आयोग पर राज्य सरकारों के साथ “सक्रिय रूप से परामर्श” कर रही है. इतना ही नहीं केंद्र ने कहा है कि पैनल के गठन के संबंध में जल्द ही घोषणा की जा सकती है.

वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी कर दी जाएगी. इसके अलावा, नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति पर चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी.

वर्तमान में कितना वेतन?

वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जाता है. वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, जबकि पेंशनभोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये मूल पेंशन मिलती है. वहीं, 7वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम मूल वेतन 2,25,000 रुपये है, जबकि कैबिनेट सचिव और बाकि शीर्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को 2,50,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं. 7वें वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट 2.57 निर्धारित किया गया था. इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी. इस बढ़ोतरी के बाद, डीए/डीआर अब 58 प्रतिशत हो गया है.

न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये पर, 3 प्रतिशत डीए वृद्धि से 540 रुपये जुड़ेंगे. इससे 7वें वेतन आयोग के तहत कुल न्यूनतम वेतन 58 प्रतिशत डीए पर 28,440 रुपये हो जाएगा. इसी प्रकार, 3 प्रतिशत डीआर वृद्धि से 9,000 रुपये की न्यूनतम मूल पेंशन में 270 रुपये की वृद्धि होगी, जिससे कुल न्यूनतम पेंशन 58 प्रतिशत की दर से 14,220 रुपये हो जाएगी.

जानिये कितनी होगी वृद्धि

जैसा की आप सभी जानते है कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है. यह मानते हुए कि महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60 प्रतिशत है, नए वेतन आयोग के लागू होने पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कुल न्यूनतम वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) 28,800 रुपये होगा. 1.8 फिटमेंट पर: 32,400 रुपये (वर्तमान वेतन पर 12.5 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि, जिसमें मूल वेतन + महंगाई भत्ता शामिल है). 2.86 फिटमेंट पर: 51,480 रुपये (वर्तमान वेतन पर 78.75 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि, जिसमें मूल वेतन + महंगाई भत्ता शामिल है). अगर हम महंगाई भत्ते को छोड़ दें, तो 1.8 फिटमेंट कारक पर वृद्धि 80 प्रतिशत होगी और 2.86 फिटमेंट कारक पर 186 प्रतिशत होगी.