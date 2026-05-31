Home > व्यापार > हजारों को करोड़ों में बदलना है? जानिए पैसा बढ़ाने के 7 गोल्डन रूल्स

हजारों को करोड़ों में बदलना है? जानिए पैसा बढ़ाने के 7 गोल्डन रूल्स

Investment Rules:रूल ऑफ 72 इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काफी पॉपुलर है. इसका इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को डबल होने में कितना समय लगेगा. इस तरीके का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट पर सालाना रिटर्न से 72 को डिवाइड करने के लिए किया जाता है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 31, 2026 3:35:58 PM IST

कमाई बढ़ाने के 7 अचूक फॉर्मूले
कमाई बढ़ाने के 7 अचूक फॉर्मूले


7 Investment Rules: पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उसे समझदारी से इन्वेस्ट करना और समझदारी से खर्च करना. आज इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन एक सफल इन्वेस्टर वह है जो कुछ आसान फाइनेंशियल नियमों को समझता है और उन्हें फॉलो करता है. ये नियम न सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में मदद करते हैं बल्कि भविष्य की फाइनेंशियल ज़रूरतों को भी सुरक्षित करते हैं. चूंकि ग्लोबल टेंशन की वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहा है, इसलिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी न सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई को बचाएगी बल्कि उसे बढ़ाएगी भी. आइए सात इन्वेस्टमेंट नियमों के बारे में जानें जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मज़बूत करने में मदद कर सकते हैं.

रूल ऑफ़ 72: आपका पैसा कब डबल होगा?

रूल ऑफ़ 72 इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काफी पॉपुलर है. इसका इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को डबल होने में कितना समय लगेगा. इस तरीके का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट पर सालाना रिटर्न से 72 को डिवाइड करने के लिए किया जाता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट 12% का सालाना रिटर्न दे रहा है, तो 72 को 12 से डिवाइड करने पर 6 आता है. इसका मतलब है कि आपका पैसा लगभग 6 साल में डबल हो सकता है.

You Might Be Interested In

रूल ऑफ़ 114: ट्रिपलिंग का मैथ

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कब ट्रिपल होगा, तो रूल ऑफ़ 114 मददगार हो सकता है. इसमें 114 को अनुमानित रिटर्न रेट से डिवाइड करना होता है. अगर इन्वेस्टमेंट 12% रिटर्न दे रहा है, तो आपका पैसा लगभग 9.5 साल में ट्रिपल हो सकता है.

रूल ऑफ़ 144: रिटर्न को चार गुना करने का फ़ॉर्मूला

रूल ऑफ़ 144 आपको बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को चार गुना होने में कितना समय लगेगा. 144 को अपने सालाना रिटर्न से डिवाइड करें. अगर रिटर्न 12% है, तो आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 12 साल में चार गुना हो सकता है.

50-30-20 रूल: इनकम का सही डिस्ट्रीब्यूशन

यह रूल बजट बनाने के लिए बहुत पॉपुलर है. आप इसे अपनी महीने की सैलरी के आधार पर सेट करते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपकी महीने की सैलरी ₹50,000 है, तो अपनी सैलरी को तीन हिस्सों में डिवाइड करें. 50%, या ₹25,000, ज़रूरी खर्चों के लिए अलग रखें, जिससे आपका किराया और किराने का सामान कवर हो जाए. बचे हुए ₹25,000 को दो हिस्सों में बांट लें: 30% हॉबी, एंटरटेनमेंट, बाहर खाने या घूमने-फिरने के लिए, और बाकी 20% महीने के इन्वेस्टमेंट के लिए. इसमें से कुछ SIP में इन्वेस्ट करें और कुछ कैश रिज़र्व के तौर पर रखें. इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद मिलती है.

100 माइनस एज रूल: इक्विटी और डेट में बैलेंस बनाना

यह रूल तय करता है कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में और कितना डेट में होना चाहिए. 100 में से अपनी उम्र घटाने पर वह परसेंटेज मिलता है जिसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, 30 साल की उम्र में, आप 70% इक्विटी में और 30% डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं.

कम से कम 10% इन्वेस्टमेंट रूल

एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर व्यक्ति को अपनी इनकम का कम से कम 10% रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहिए. इसके अलावा, इनकम बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना चाहिए ताकि लंबे समय में एक बड़ा फंड बनाया जा सके.

इमरजेंसी फंड रूल: मुश्किल समय में एक सहारा

फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा इमरजेंसी फंड है. यह फंड नौकरी छूटने, बीमारी या किसी दूसरी इमरजेंसी में मदद करता है. आमतौर पर इमरजेंसी फंड के तौर पर कम से कम छह महीने के खर्च के बराबर रकम अलग रखने की सलाह दी जाती है. इन सात नियमों को मानकर, कोई भी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और खर्चों के बीच बेहतर बैलेंस बना सकता है. सही फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लंबे समय की सोच के साथ, ये फ़ॉर्मूले आपको फाइनेंशियली मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

Tags: Investment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

गर्मी में इस तरीके से बिल्कुल न खाएं पपीता!

May 31, 2026

IPL में किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? देखें...

May 31, 2026

सोने से भी महंगा आम! जानें क्यों इतना कीमती है...

May 31, 2026

Loan की EMI जल्दी निपटाने की 8 धांसू ट्रिक!

May 31, 2026

हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये...

May 30, 2026
हजारों को करोड़ों में बदलना है? जानिए पैसा बढ़ाने के 7 गोल्डन रूल्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हजारों को करोड़ों में बदलना है? जानिए पैसा बढ़ाने के 7 गोल्डन रूल्स
हजारों को करोड़ों में बदलना है? जानिए पैसा बढ़ाने के 7 गोल्डन रूल्स
हजारों को करोड़ों में बदलना है? जानिए पैसा बढ़ाने के 7 गोल्डन रूल्स
हजारों को करोड़ों में बदलना है? जानिए पैसा बढ़ाने के 7 गोल्डन रूल्स