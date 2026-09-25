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Free LPG Cylinders: साल में 6 LPG सिलेंडर फ्री, कहां और किसे मिलेगा लाभ, सरकार ने दी योजना को मंजूरी

देश में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर लेह में मिलता है. यहां घरेलू सिलेंडर दिल्ली के मुकाबले 237 रुपये ज्यादा महंगा है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने विधानसभा में बताया कि सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) से जुड़े परिवारों को सालाना 6 LPG सिलेंडर मुफ्त देने की योजना को मंजूरी दी है.

By: Kunal Mishra | Published: September 25, 2026 6:37:32 PM IST

Free LPG Cylinders: साल में 6 LPG सिलेंडर फ्री, कहां और किसे मिलेगा लाभ, सरकार ने दी योजना को मंजूरी


Free LPG Cylinders: हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि 1 अक्टूबर से बिना e-KYC वाले उपभोक्ताओं को मार्केट रेट पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने की बात की जा रही है. वहीं, इसी बीच जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब मुफ्त में 6 LPG सिलेंडर मिलने जा रहा है. सरकार की ओर से विधानसभा में इसकी जानकारी दी गई है. अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY का मकसद गरीब परिवारों के रसोई गैस खर्च का बोझ कम करना है. इसे लेकर जम्मू-कश्मीर सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है.
देश में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर लेह में मिलता है. यहां घरेलू सिलेंडर दिल्ली के मुकाबले 237 रुपये ज्यादा महंगा है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने विधानसभा में बताया कि सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) से जुड़े परिवारों को सालाना 6 LPG सिलेंडर मुफ्त देने की योजना को मंजूरी दी है. 
 

किसे मिलेगा मुफ्त 6 सिलेंडर?

हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे तो लेकिन,यह जरूरी नहीं कि सिलेंडर सभी को दिए जाएंगे. बल्कि, जम्मू-कश्मीर के सभी नागरिकों को मुफ्त LPG सिलेंडर नहीं दिया जाएगा. यह सुविधा केवल अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत पात्र परिवारों को दी जाएगी. सरकार के मुताबिक योजना के तहत 6 LPG रिफिल की लागत आधार से जुड़े DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में देने का प्रस्ताव है. इस योजना का फायदा जम्मू-कश्मीर के उन परिवारों को मिलेगा, जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना (AAY) का राशन कार्ड है. जम्मू-कश्मीर में करीब 8.79 लाख AAY पात्र लाभार्थी हैं. 
 

कैसे मिलेगा 6 फ्री LPG सिलेंडर?

कई ग्राहकों को इस बात की कंफ्यूजन है कि आखिर यह 6 सिलेंडर लोगों को कैसे फ्री मिलेंगे. सरकार की ओर से बताई गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो ऐसे में सामान्य तरीके से LPG सिलेंडर खरीदना होगा. इसके बाद निर्धारित रकम सब्सिडी के तौर पर आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इसके लिए आपको सिलेंडर लेते हुए पेमेंट तो पहले करनी होगी, जिसके बाद योजना के तहत रकम खाते में वापस आएगी.

Tags: Free LPG Cylinders
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