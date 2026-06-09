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महिलाओं को मालामाल कर देंगी सरकार की ये 5 धांसू योजनाएं, क्या आपने किया आवेदन? यहां देखें प्रोसेस

5 Government Schemes for Women: महिलाओं को लखपति बना देंगी सरकार की ये 5 धांसू योजनाएं! बिजनेस से लेकर बेटी की पढ़ाई तक, हर कदम पर मिलेगी आर्थिक मदद. जानें कैसे उठाएं पूरा लाभ...

By: Shivani Singh | Published: June 9, 2026 1:00:27 PM IST

महिलाओं को लखपति बना देंगी सरकार की ये 5 धांसू योजनाएं
महिलाओं को लखपति बना देंगी सरकार की ये 5 धांसू योजनाएं


5 Government Schemes for Women: आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही हैं और सरकार इस सफर को और मजबूत बनाने के लिए कई बेहतरीन योजनाएं चला रही है. अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं या अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहती हैं, तो यह जानकारी आपके लिए है. बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देने से लेकर सीधे बैंक खातों में पैसे भेजने तक, सरकार की ये पांच शानदार योजनाएं महिलाओं को ‘लखपति’ बनाने की क्षमता रखती हैं. आइए, इन लाभकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं…

1. लखपति दीदी योजना

सरकार की ‘लखपति दीदी योजना’ ग्रामीण भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहतरीन पहल है. इसका मुख्य मकसद सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) से जुड़ी महिलाओं की कमाई बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना के तहत महिलाओं को न सिर्फ़ स्किल ट्रेनिंग मिलती है, बल्कि छोटा बिज़नेस शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए आसानी से लोन भी मिल जाता है. अगर आप किसी SHG का हिस्सा हैं, तो आप आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी और बिज़नेस प्लान जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ देकर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं.

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2. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

‘सुकन्या समृद्धि योजना’ सरकार की एक शानदार बचत योजना है, जिसे बेटी की पढ़ाई और शादी के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है. इसमें आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें सालाना कम से कम 250 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. आपको बता दें कि सरकार इस योजना पर 8.2% की शानदार ब्याज दर देती है. सबसे अच्छी बात यह है कि निवेश की गई रकम, उस पर मिला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम (21 साल बाद) पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है. अकाउंट खोलने के लिए आप बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट और गार्जियन का पहचान और पते का सबूत लेकर अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जा सकती हैं.

3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की सेहत और पोषण पर केंद्रित सरकार की एक बेहतरीन योजना है. इस योजना के तहत, पहले बच्चे के जन्म पर कुल 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दो किस्तों में दी जाती है. इसके अलावा, अगर दूसरा बच्चा लड़की है, तो 6,000 रुपये का कैश इंसेंटिव सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. पात्रता की बात करें तो, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को छोड़कर, सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं. इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए, कोई भी अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए पहचान के दस्तावेज़, बैंक पासबुक और MCP कार्ड जमा करके मुफ़्त में अप्लाई कर सकता है.

4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – महिला उद्यमी 

इस स्कीम के तहत, महिलाएं नया बिज़नेस शुरू करने या मौजूदा बिज़नेस को बढ़ाने के लिए सरकार से 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला लोन ले सकती हैं. लोन चुकाने की अवधि 1 से 5 साल तक होती है और महिलाओं को ब्याज दरों में खास छूट मिलती है. अप्लाई करने के लिए, कोई भी पहचान और पते का सबूत, बिज़नेस प्लान और बैंक स्टेटमेंट के साथ नज़दीकी बैंक ब्रांच जा सकता है या ‘जन समर्थ पोर्टल’ के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं.

5. महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC)

यह योजना महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई एक बेहतरीन शॉर्ट-टर्म सरकारी बचत स्कीम है. इस स्कीम के तहत, कोई भी दो साल की अवधि के लिए कम से कम 1,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये का निवेश कर सकता है, जिस पर 7.5% की निश्चित सालाना ब्याज दर मिलती है. ज़रूरत पड़ने पर एक साल के बाद आप निवेश की गई राशि का 40% तक निकाल सकते हैं. इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए, महिलाएं या माता-पिता पहचान का सबूत, पैन कार्ड और फ़ोटो जमा करके नज़दीकी पोस्ट ऑफ़िस या अधिकृत बैंक में आसानी से अकाउंट खुलवा सकते हैं.

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