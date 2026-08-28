Bank Holiday: क्या कल 29 अगस्त 2026 को बंद रहेंगे बैंक? RBI के हॉलिडे कलेंडर में चेक करें अपने शहर की छुट्टी

Bank Holiday 29 August 2026: त्योहारों के समय अक्सर लोगों को इस बात की कंफ्यूजन रहती है कि आज बैंक खुला है या नहीं. आज रक्षाबंधन के मौके पर कई राज्यों में बैंक बंद थे.उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम केरल के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में बैंक शाखाएं बंद थी. इनके अलावा बाकी के राज्यों में सामान्य रूप से बैंक की सभी सेवाएं चालू थीं. अब कल शनिवार है इसलिए बहुत से ग्राहकों के मन में यह सवाल चल रहा है कि कल बैंक बंद तो नहीं हैं.

हालांकि, कई बार शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. अगर आप भी अपने बैंक का कोई काम निपटाने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का हॉलिडे कैलेंडर चेक कर लें उसके बाद बैंक जाएं.

क्या 29 अगस्त 2026 को बंद रहेंगे बैंक?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक कल महीने का पांचवा शनिवार है इसलिए बैंक बंद नहीं हैं बल्कि, खुला हुआ है. कल axis, hdfc, icici, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, पंजाव नेश्नल बैंक, स्टेट बैंक के साथ ही साथ कॉरपोरेशन बैंक आदि जैसी भी सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकें कल खुली रहेंगी.

लोकल त्योहारों से भी बंद थे बैंक