22 Carat Gold Purity Check: 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी क्यों नहीं है प्योर गोल्ड की गारंटी? खरीदने से पहले समझ लें हर एक बात

22 Carat Gold Purity Check: सोने के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. आने वाले दिनों में रेट में और इजाफा होने का अनुमान है. ऐसे में लोग जमकर सोने की ज्वेलरी की खरीदारी भी कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि किस कैरेट का सोने की ज्वेलरी खरीदे या किसी कैरेट का गोल्ड प्योर होता है. साथ ही क्या हॉलमार्क प्योर होने की गारंटी है. आज हम इसकी बात करेंगे.

सबसे पहले बताते हैं कि भारत में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सिर्फ 14, 18, 22 और 24 कैरेट ही स्वीकार करता है. 14, 18 और 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी में हॉलमार्किंग की अनुमति है. हॉलमार्क बीआईएस की ओर से जारी किया गया एक गुणवत्ता प्रमाणपत्र है, जो किसी विशेष आभूषण में सोने की शुद्धता की गारंटी देता है.

इन सब कैरेट में से लोग 22 कैरेट की ज्वेलरी ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं. इसकी कई वजहे हैं. 22 कैरेट सोने के आभूषण अपनी गुणवत्ता, सुनहरे रंग और टिकाऊपन के कारण हमेशा से पसंदीदा रहे हैं. यहां यह भी बता देते हैं कि किस कैरैट के सोने में कितनी शुद्धता होती है और सबसे ज्यादा उपयोग किस चीज में होता है?

24 कैरेट सोना- 99.9 प्रतिशत शुद्ध- सिक्के, छड़े, दीर्घकालिक निवेश

22 कैरेट सोना- 91.6 प्रतिशत शुद्ध- हार, चूड़ियां, झुमके

18 कैरेट सोना- 75 प्रतिशत शुद्ध- पत्थरों से जड़े आभूषण, दैनिक उपयोग के लिए

14 कैरेट सोना- 58.5 प्रतिशत शुद्ध- अंगूठियां, स्टड इयररिंग्स

‘22 कैरेट हॉलमार्क सोना’ क्यों नहीं है प्योर गोल्ड की गारंटी?

22 कैरेट हॉलमार्क सोने की गुणवत्ता और शुद्धता की गारंटी है, लेकिन यह प्योर गोल्ड की गारंटी नहीं है.

यह टिकाऊपन और शुद्धता के बीच एक अच्छा संतुलन है. यह सोने और अन्य धातुओं का मिश्रण है, ताकि गहने टूटे या मुड़े नहीं.

24 कैरेट सोना बहुत नरम होता है, उसे पहनना मुश्किल हो जाता और वह जल्दी खराब हो जाता. ऐसे में गहनों के लिए 22 कैरेट सोना ज्यादा टिकाऊ होता है. ऐसे में यह पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं देता, सिर्फ मिश्र धातु की शुद्धता की देता है.

हॉलमार्क सिर्फ यह प्रमाणित करता है कि सोने में 91.6 प्रतिशत सोना है, न कि यह 99.9 प्रतिशत शुद्ध है.

असली 22 कैरेट सोने कैसे खरीदें?

22 कैरेट सोने की शुद्धता को सत्यापित करने का सबसे आसान तरीका भारतीय मानक ब्यूरो का हॉलमार्क, विशेष रूप से ‘916’ स्टैम्प देखना है. यह हॉलमार्क गारंटी देता है कि वस्तु में 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना है, जो 22 कैरेट का मानक है.