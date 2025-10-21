Home > व्यापार > आज सोने का रेट क्या है? खरीदने से पहले जान लें नहीं तो हो सकता है नुकसान

21 अक्टूबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं और आइ है कितनी गिरावट ? जनने के लिए पढ़ें पूरी खबर

By: Anshika thakur | Last Updated: October 21, 2025 10:12:40 AM IST

Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. मगर आज gold के रेट में गिरावट आई है. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.

21 अक्टूबर 2025 सोमवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,30,680 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,30,690 रुपये था. कल से आज के रेट  में गिरावट हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,083 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,994 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,816 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,068 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,979 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,801 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,068 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,979 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,801 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,068 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,979 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,801 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,003 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,919 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,849 रुपये हो गई है.

