EPFO Account: 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के EPF खाते हुए बंद, सरकार ने दी जानकारी, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

EPFO Account: देश में नौकरीपेशा करने वाले लोगों के लिए EPFO एक बेहद जरूरी और कारगर योजना है. हर महीने सैलरी से कटने वाली पीएफ की राशि आपके खाते में जमा होती है, जो रिटायरमेंट के समय आपके लिए एक अच्छा खासा फंड तैयार करके देती है. हालांकि काफी लोग EPF खाते के नियमों के बारे में नहीं जानते हैं. कई बार लोगं का पीएफ खाता इनएक्टिव हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं लगता है. कई बार EPF खाते का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं होता है, जब नौकरी छोड़ देते हैं तो ऐसे में वह खाता इनएक्टिव हो जाता है.

हाल ही में सरकार ने जानकारी दी है कि लाखों लोगों के ईपीएफ खाते बंद हुए हैं. कहीं इस लिस्ट में आपका भी नाम तो नहीं है. अगर हां, तो चलिए जानते हैं इसका स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है.

20 लाख से ज्यादा खाते हुए बंद

सरकार के मुताबिक देश में 20 लाख से भी ज्यादा लोगों के ईपीएफ खातों को बंद कर दिया गया है. श्रम और रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में बताया कि फाइनेंशियल 2020-21 में इनऑपरेटिव EPF खातों की संख्या 11,72,923 थी. लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में यह संख्या बढ़कर करीब 21,55,387 हो गई. जानकारी के मुताबिक 2020-21 में प्रति इनऑपरेटिव खाते में औसत रकम 33,513 थी, लेकिन 2023-24 में बढ़कर करीब 39,460 हो गई.

कैसे चेक करें स्टेटस?

अगर आपका पुराना PF अकाउंट निष्क्रिय दिखाई देता है, तो उसमें जमा पैसों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर आप अपने पीएफ अकाउंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने पुराने PF खाते की जानकारी चेक करें. ऐसे में आपको UAN से जुड़े सभी Member ID चेक करनी चाहिए. इसके साथ ही साथ पुराने PF बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया को पूरी करें