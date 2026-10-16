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Today Petrol Diesel Price: लगने वाला है बड़ा झटका! आसमान छुएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? यहां जानें अपने शहर का रेट

Today Petrol Diesel Price 16 Oct: पेट्रोल- डीजल के दाम लगातार बढ़ते-घटते रहते हैं. वहीं एक बार फिर कहा जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार $100 से ऊपर रहने से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है.

By: Heena Khan | Published: October 16, 2026 7:10:14 AM IST

today petrol diesel price
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Today Petrol Diesel Price 16 Oct: पेट्रोल- डीजल के दाम लगातार बढ़ते-घटते रहते हैं. वहीं एक बार फिर कहा जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार $100 से ऊपर रहने से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले नवंबर में पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़ाए जा सकते हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चिंताओं के बीच, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हमेशा की तरह आज, 16 अक्टूबर को पेट्रोल और डीज़ल के रेट जारी किए हैं.

ये रहे आज के पेट्रोल-डीजल के दाम 

शहर

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पेट्रोल (₹/लीटर)

डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली

₹102.12

₹95.20

मुंबई

₹111.21

₹97.83

कोलकाता

₹113.51

₹99.82

चेन्नई

₹107.76

₹99.55

बेंगलुरु

₹110.82

₹98.77

हैदराबाद

₹116.15

₹104.23

गुरुग्राम

₹102.97

₹95.64

नोएडा

₹101.96

₹95.44

चंडीगढ़

₹101.54

₹89.47

जयपुर

₹112.66

₹97.78

लखनऊ

₹101.86

₹95.36

पटना

₹113.37

₹99.36

भुवनेश्वर

₹108.97

₹100.68

तिरुवनंतपुरम

₹115.49

₹104.40

अगर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम तो…

पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्थशास्त्री एलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद का कहना है कि नवंबर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी इस साल मई में हुई 7.5% की कुल बढ़ोतरी के मुकाबले करीब आधी रह सकती है. यानी कीमतें लगभग 4 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं. पेट्रोल-डीजल महंगा होने से लोगों का गाड़ी चलाने का खर्च बढ़ जाएगा. इसके अलावा, ट्रक और दूसरे वाहनों से सामान पहुंचाने का खर्च भी बढ़ सकता है. ऐसे में सब्जियों, किराने के सामान और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ सकता है.

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Tags: fuel rateToday Petrol Diesel price
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