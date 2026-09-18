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Train Route Diversion: 16 अक्टूबर तक 12 ट्रेनें नहीं आएंगी चारबाग स्टेशन, यात्रियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, 27 दिन का रहेगा ब्लॉक

यह फैसला रेलवे ने चारबाग स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण के चलते प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 के पूरी तरह बंद किए जाने के कारण लिया है. इससे पहले रेलवे 35 ट्रेनों को चारबाग स्टेशन से बाईपास निकालने और 85 ट्रेनों का प्लेटफार्म बदलने का निर्णय ले चुका है. इससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 18, 2026 1:15:46 PM IST

Train Route Diversion: 16 अक्टूबर तक 12 ट्रेनें नहीं आएंगी चारबाग स्टेशन, यात्रियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, 27 दिन का रहेगा ब्लॉक


Lucknow Charbagh Station: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण के चलते 16 सितंबर से 12 अक्टूबर तक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनें कानपुर सेंट्रल, आलमनगर, मानक नगर और उतरेठिया स्टेशन पर यात्रा पूरी करेंगी और वहीं से वापस यात्रा शुरू करेंगी. लेकिन, चारबाग स्टेशन पर नहीं जाएंगी.
यह फैसला रेलवे ने चारबाग स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण के चलते प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 के पूरी तरह बंद किए जाने के कारण लिया है. इससे पहले रेलवे 35 ट्रेनों को चारबाग स्टेशन से बाईपास निकालने और 85 ट्रेनों का प्लेटफार्म बदलने का निर्णय ले चुका है. इससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकते हैं. 

पहले भी बदल चुका है 85 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले ही रेलवे 35 ट्रेनों को बाईपास और 85 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म बदल चुका है। रोजाना यात्रा करने वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी. इनका शॉर्ट टर्मिनेशन कानपुर सेंट्रल, आलमनगर, मानकनगर और उतरेठिया जैसे स्टेशनों पर किया जाएगा. वापसी में भी ट्रेनें लखनऊ के बजाय इन्हीं स्टेशनों से चलेंगी. सबसे ज्यादा असर झांसी-लखनऊ मेमू (64701/02), शाहजहांपुर-लखनऊ (54338/37), बालामऊ-लखनऊ (54332/31), यशवंतपुर-लखनऊ (22683/84) और बनारस-लखनऊ (15107/08) पर देखने को मिल सकता है. 

कई ट्रेनों का रूट बदला

चारबाग रेलवे स्टेशन पर चल रहे काम के चलते कई रूट पर असर पड़ सकता है. ब्लॉक के कारण लखनऊ होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को वैकल्पिक रूट से चलाया जाएगा. इनमें शक्तिनगर-टनकपुर, सिंगरौली-टनकपुर, टनकपुर-सिंगरौली, टनकपुर-शक्तिनगर समेत कई ट्रेनें शामिल हैं. इन ट्रेनों को उतरेटिया-ट्रांसपोर्ट नगर-आलमनगर और बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-मानकनगर जैसे वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा. कानपुर-लखनऊ रेलखंड पर कानपुर ब्रिज-मगरवारा के बीच डाउन लाइन पर कर्व नंबर 63 और 64 के री-अलाइनमेंट के लिए भी ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जा रहा है. 

Tags: Lucknow Charbagh Station
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