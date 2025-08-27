हितेश ओबेरॉय से लेकर Blinkit के को-फाउंडर तक, ये हैं नोएडा के 10 सबसे अमिर शख्स, संपत्ति जान फट जाएगा माथा

Richest People In Noida: दिल्ली एनसीआर में स्थित नोएडा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बनता जा रहा है। नोएडा भारत के सफल उद्यमियों का घर बन गया है। अपनी रणनीतिक स्थिति और बिजनेस फ्रेंडली वातावरण के साथ, इस शहर ने स्टार्टअप संस्थापकों और बिजनेस लीडर की एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया है जिनके उपक्रमों ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है, बल्कि प्रभावशाली व्यक्तिगत संपत्ति भी अर्जित की है। यहाँ नोएडा में रहने वाले कुछ सबसे अमीर व्यक्तियों पर एक नज़र डाली गई है।

हितेश ओबेरॉय लिस्ट में सबसे ऊपर

नोएडा के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में हितेश ओबेरॉय सबसे ऊपर हैं। हितेश ओबेरॉय नौकरी.कॉम, जीवनसाथी.कॉम और 99acres.com जैसे प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी, इन्फो एज के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। ओबेरॉय की कुल संपत्ति लगभग ₹7,600 करोड़ है, जो उन्हें नोएडा का सबसे धनी उद्यमी बनाती है।

दिनेश चंद्र अग्रवाल

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर भारत के अग्रणी B2B मार्केटप्लेस, इंडियामार्ट के संस्थापक और सीईओ, दिनेश चंद्र अग्रवाल का नाम आता है। अग्रवाल की कुल संपत्ति ₹5,400 करोड़ की है। अग्रवाल ने भारत के ऑनलाइन कॉमर्स परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यशिश दहिया

इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर यशीष दहिया हैं। जो एक प्रमुख ऑनलाइन बीमा एग्रीगेटर, पॉलिसीबाज़ार के सह-संस्थापक और सीईओ हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹4,100 करोड़ है।

बृजेश अग्रवाल

वहींं नोयडा के सबसे अमिर शख्स के लिस्ट में बृजेश अग्रवाल चौथे स्थान पर है। वो डियामार्ट के सह-संस्थापक और निदेशक है। बृजेश अग्रवाल ने भी कंपनी में अपनी भागीदारी के माध्यम से पर्याप्त संपत्ति अर्जित की है। लगभग ₹3,700 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ, वे नोएडा के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं।

रोहित मांगलिक

इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर शिक्षा-तकनीक क्षेत्र में एडुगोरिल्ला के संस्थापक और सीईओ, रोहित मांगलिक का नाम है। उनकी कुल संपत्ति ₹3,200 करोड़ की है। उन्होने पूरे भारत में परीक्षा की तैयारी और शिक्षा समाधान प्रदान करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

अंकित गुप्ता

लिस्ट में छठे नंबर पर क्लाउड टेलीफोनी कंपनी MyOperator के सह-संस्थापक और सीईओ अंकित गुप्ता हैं। अंकित गुप्ता की कुल संपत्ति ₹2,800 करोड़ है, जो भारतीय बाज़ार में SaaS व्यवसायों की संभावनाओं को दर्शाता है।

रितेश मलि

लिस्ट में सातवें नंबर पर रियल एस्टेट और कोवर्किंग क्षेत्र के नवप्रवर्तक रितेश मलि हैं। जो Innov8 के संस्थापक हैं। मलि की अनुमानित संपत्ति ₹2,500 करोड़ है।

सौरभ कुमार

लिस्ट में आठवें नंबर पर Grofers (अब Blinkit) के सह-संस्थापक सौरभ कुमार हैं। सौरभ ने उल्लेखनीय वित्तीय सफलता हासिल की है। उनकी कुल संपत्ति ₹2,300 करोड़ तक पहुँच गई है।

अंकुर वारिकू

लिस्ट में नौवें नंबर पर लोकप्रिय प्रेरक वक्ता और उद्यमी अंकुर वारिकू, जो Nearbuy के सह-संस्थापक हैं। अंकुर वारिकू की कुल संपत्ति ₹2,000 करोड़ है।

संदीप अग्रवाल

इस सूची में शॉपक्लूज़ और ड्रूम के संस्थापक संदीप अग्रवाल भी शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति ₹1,800 करोड़ है, जो ई-कॉमर्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में उनकी दक्षता साबित करते हैं।