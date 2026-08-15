FD vs SIP: 10 हजार की SIP या 10 लाख की FD? लॉन्ग टर्म में आपको क्या बनाएगी ज्यादा अमीर, समझें पूरा कैलकुलेशन

FD vs SIP: आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बचत सिर्फ बैंक खाते तक ही सीमित न रहे बल्कि, उसके पैसे किसी ऐसी जगह पर निवेश हों, जहां पर उसे लॉन्ग टर्म में एक अच्ठा और बड़ा रिटर्न भी मल सके. लेकिन, निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पैसा कहां लगाया जाए. Fixed Deposit यानी FD में या Mutual Fund की SIP में? आखि इनमें से पैसे कहां लगाए जां कि उन्हें इसका अच्छा फायदा मिल सके. खासकर तब जब आपके पास एक तरफ हर महीने 10,000 निवेश करने का विकल्प हो और दूसरी तरफ ₹10 लाख की एकमुश्त रकम हो, जिसे FD में रखा जा सकता है.

FD को लंबे समय से सुरक्षित और आसान निवेश विकल्प माना जाता है. इसमें ब्याज दर पहले से तय होती है. चलिए जानते हैं आखिर कहां पर पैसे निवेश करके आप ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं.

10,000 की SIP और 10 लाख की FD?

दोनों निवेशों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि SIP में आप धीरे-धीरे पैसा लगाते हैं, जबकि FD में बड़ी रकम एक साथ निवेश होती है. मान लीजिए आपके पास अभी 10 लाख हैं. अगर आप पूरी रकम FD में लगा देते हैं तो शुरुआत से ही पूरा 10 लाख ब्याज कमाना शुरू कर देता है. दूसरी तरफ 10,000 की SIP में पहला साल केवल 1.20 लाख निवेश होगा और पूरा 10 लाख धीरे-धीरे कई सालों में जाकर जमा होंगे. इसलिए केवल SIP का रिटर्न प्रतिशत ज्यादा होने से यह जरूरी नहीं कि वह शुरुआत से ही 10 लाख की FD को पीछे छोड़ दें. यहां निवेश की रकम और निवेश की अवधि, दोनों बहुत जरूरी है.

लॉन्ग टर्म में किसमें मिलेगा ज्यादा मुनाफा?