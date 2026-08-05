Success Story: तीन बिजनेस हुए बंद, बैंक खाते में बचे थे चंद रुपये, आज 143 करोड़ की कंपनी की हैं मालिक

Success Story: सोशल मीडिया पर अक्सर सफलता की चमक-दमक देखने को मिलती है. महंगी कारें, शानदार ऑफिस और बड़ी उपलब्धियां लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं. लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे छिपे संघर्ष, असफलताएं और कठिन दौर शायद ही कभी सामने आते हैं. हाल ही में एक महिला उद्यमी की वायरल पोस्ट ने इसी अनदेखे पहलू को सामने लाकर लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

सिंगापुर की उद्यमी मिज़ा नाज़िली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसा पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपनी सफलता नहीं, बल्कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए झेली गई चुनौतियों को भी बताया. उनकी यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं.

सफलता की तस्वीर के पीछे छिपा संघर्ष

मिज़ा नाज़िली ने अपनी पोस्ट में दो अलग-अलग दौर की तस्वीरें साझा कीं. पहली तस्वीर में वह नई 2026 Porsche के साथ मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में वह तनाव और चिंता से घिरी नजर आती हैं. उन्होंने इन तस्वीरों के साथ लिखा कि लोग केवल उनकी नई लग्जरी कार देखते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इससे पहले उन्हें अपनी फुल-टाइम नौकरी गंवानी पड़ी, तीन बिजनेस असफल हुए और एक समय ऐसा भी आया जब उनके बैंक खाते में 20 डॉलर से भी कम राशि बची थी. उनका संदेश साफ था कि दूसरों की सफलता देखकर अपनी जिंदगी की तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का सफर और समय अलग होता है.

कर्ज और असफलताओं से बनी नई शुरुआत

पोस्ट की अगली स्लाइड में मिज़ा ने बताया कि आज उनका बिजनेस पांच ब्रांड्स तक पहुंच चुका है और उसकी अनुमानित वैल्यू 143 करोड़ से अधिक है. हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एक समय उनके परिवार पर लगभग 7615068 रुपये का कर्ज था. आर्थिक संकट, लगातार असफल बिजनेस और नौकरी छूटने जैसी परिस्थितियों ने उन्हें कई बार तोड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

दोबारा शुरुआत करने का राज

पोस्ट पर आए एक सवाल के जवाब में मिज़ा ने बताया कि उन्हें दोबारा असफल होने से ज्यादा गरीबी का डर था. उन्होंने कहा कि नौकरी खोने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पास आगे बढ़ने और नया रास्ता तलाशने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. उनके अनुसार, असफलता ने उन्हें रोका नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ताकत दी. यही सोच उन्हें बार-बार नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती रही.

सोशल मीडिया पर मिली जबरदस्त सराहना

मिज़ा की ईमानदारी ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया. कई यूजर्स ने कहा कि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग केवल अपनी उपलब्धियां दिखाते हैं, लेकिन उनके पीछे की कठिनाइयों पर बहुत कम बात होती है. एक यूजर ने लिखा कि असली प्रेरणा सफलता नहीं, बल्कि उससे पहले का संघर्ष होता है. वहीं दूसरे ने कहा कि हर व्यक्ति अलग परिस्थितियों से अपनी यात्रा शुरू करता है, इसलिए तुलना करने के बजाय अपने अगले कदम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है.

सफलता का असली सबक

मिज़ा नाज़िली की वायरल पोस्ट यह याद दिलाती है कि सफलता कभी भी रातों-रात नहीं मिलती. इसके पीछे कई असफलताएं, आर्थिक चुनौतियां और कठिन फैसले छिपे होते हैं. सोशल मीडिया पर दिखने वाली उपलब्धियां पूरी कहानी नहीं होतीं. असली प्रेरणा उन संघर्षों में होती है, जिन्होंने किसी व्यक्ति को मजबूत बनाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाया.

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