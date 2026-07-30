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Farmer Success Story: डेढ़ एकड़ में 600 अनार के पेड़, पहली फसल से 23 लाख कमाई, ऐसे बदली खेती की तस्वीर

Farmer Success Story: धमनगांव के किसान बबन अन्ना चौधरी ने डेढ़ एकड़ में 600 अनार के पेड़ लगाकर पहली फसल से 23 लाख कमाए. जानिए उनकी आधुनिक खेती की सफलता की कहानी.

By: Munna Verma | Last Updated: July 30, 2026 11:34:48 AM IST

Farmer Success Story: 600 अनार के पेड़ और 23 लाख की कमाई
Farmer Success Story: 600 अनार के पेड़ और 23 लाख की कमाई


Farmer Success Story: खेती को अक्सर मेहनत और जोखिम से जुड़ा काम माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के धमनगांव के प्रगतिशील किसान बबन अन्ना चौधरी ने अपनी मेहनत और आधुनिक कृषि तकनीक से यह साबित कर दिया है कि सही योजना के साथ खेती से अच्छी-खासी आमदनी हासिल की जा सकती है. उन्होंने महज डेढ़ एकड़ जमीन में अनार का बाग तैयार किया और पहली ही फसल से करीब 23 लाख की कमाई कर किसानों के सामने सफलता की मिसाल पेश की है.

बबन अन्ना चौधरी ने मलराना क्षेत्र में डेढ़ एकड़ जमीन पर ‘शरद किंग-3’ किस्म के करीब 600 अनार के पौधे लगाए. बाग लगाने के बाद उन्होंने सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पौधों की नियमित देखभाल और बेहतर गुणवत्ता को प्राथमिकता दी. किसान ने खेती में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद के इस्तेमाल पर जोर दिया. इसके साथ ही सिंचाई की व्यवस्थित व्यवस्था और समय-समय पर बाग की निगरानी ने फसल को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लगातार देखभाल का असर फलों की गुणवत्ता पर भी दिखाई दिया.

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अच्छी क्वालिटी के अनार से मिला बेहतर भाव

चौधरी के बाग में तैयार अनार की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण उन्हें बाजार में बेहतर कीमत मिली. यही वजह रही कि पहली फसल ने ही उनके परिवार की उम्मीदों को नई दिशा दे दी. डेढ़ एकड़ से 23 लाख की कमाई ने न सिर्फ परिवार का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि आसपास के किसानों को भी बागवानी की ओर सोचने के लिए प्रेरित किया. उनका अनुभव यह दिखाता है कि परंपरागत खेती के साथ अगर फलों की बागवानी, बेहतर किस्म, जैविक पोषण और वैज्ञानिक सिंचाई व्यवस्था को अपनाया जाए, तो सीमित जमीन से भी ज्यादा आर्थिक लाभ हासिल किया जा सकता है.

अनार की कमाई से खरीदी ‘टाटा सिएरा’

चौधरी परिवार की सफलता की कहानी यहीं नहीं रुकती. अनार के बाग से हुई कमाई का असर परिवार की जिंदगी में भी देखने को मिला. उनके बेटे संपत चौधरी ने अनार की खेती से हुई आमदनी से तालुका में पहली ‘टाटा सिएरा’ गाड़ी खरीदी. परिवार के लिए यह सिर्फ एक वाहन खरीदने की उपलब्धि नहीं, बल्कि खेती से मिली आर्थिक मजबूती का प्रतीक है. इस सफलता ने चौधरी परिवार के भरोसे को और मजबूत किया है कि सही तकनीक, मेहनत और बाजार की समझ के साथ खेती भी एक मजबूत आय का साधन बन सकती है.

दूसरे किसानों के लिए बनी प्रेरणा

बबन अन्ना चौधरी का प्रयोग अब इलाके में चर्चा का विषय है. किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग उनके प्रयास की सराहना कर रहे हैं. उनकी कहानी उन किसानों के लिए खास तौर पर प्रेरणादायक है, जो सीमित जमीन और पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक बागवानी को अपनाने का विचार कर रहे हैं. यह कहानी बताती है कि खेती में सफलता केवल जमीन के आकार पर निर्भर नहीं करती. सही फसल का चुनाव, आधुनिक तकनीक, नियमित देखभाल और बाजार की समझ कम जमीन को भी बेहतर कमाई का जरिया बना सकती है.

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Tags: Farmer Success StorySuccess story
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