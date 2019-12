नई दिल्ली. भारत में सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने और इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई ऐसी संस्थान है जो भारतीय नागरिकों को आधार कार्ड इश्यू करवाती है. आधार कार्ड में धारक की सभी जानकारी सही और पूरी तरह अपडेट होनी चाहिए. यूआईडीएआई ये सुविधा भी देती है कि कोई जानकारी जैसे पता यदि बदल जाए तो उसे दोबारा अपडेट किया जा सके. हालांकि हर किसी के लिए पता अपडेट करवाने के लिए नियम अलग हैं. जैसे कि जिसका अपना मकान है वो अलग दस्तावेज देकर पता अपडेट करवा सकता है और जो किराए के घर में रहते हैं उनके लिए पता अपडेट करने के नियम अलग हैं. हालांकि किराए पर रहने वालों के लिए आधार कार्ड में पता अपडेट करने के नियम आसान हैं.

धारक को परमानेंट एड्रेस यानि स्थायी पता दिए बिना भी आधार में पता अपडेट करवाने की सुविधा दी जा रही है. ये सेल्फ डिक्लेरशन जमा करके आसानी से करवाया जा सकता है. दरअसल इसका फायदा माइग्रेंट कार्डधारकों को मिलेगा. बता दें कि जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वो यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर अपना पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. लेकिन जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है वो आधार सुविधा केंद्र पर जाकर पता अपडेट करवा सकते हैं.

How to Update Address Online in Aadhaar Card, आधार कार्ड में पता ऑनलाइन कैसे अपडेट करें:

अपना रेंट एग्रीमेंट स्कैन करें.

रेंट एग्रीमेंट को पीडीएफ में सेव करें.

यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं

होमपेज पर एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट (ऑनलाइन) पर क्लिक करें.

नई विंडो खुलेगी.

अपडेट एड्रेस पर क्लिक करें.

आधार कार्ड नंबर डालकर लॉग-इन करें.

मोबाइल पर आया ओटीपी डालें.

सब्मिट करें.

How to Update Address Offline in Aadhaar Card, आधार कार्ड में पता ऑफलाइन कैसे अपडेट करें:

आधार केंद्र जाकर आधार अपडेशन या करेक्‍शन फॉर्म लें.

सभी जरूरी डिटेल्‍स भरकर केंद्र पर अधिकारी को दें.

ध्यान रहे जो जानकारी अपडेट करवानी है यानि पता उसके बारे में फॉर्म में लिखें.

आधार कार्ड की फोटोकॉपी समेत पैन कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट की फोटोकॉपी दें.

अधिकारी को 50 रूपये की फीस का भुगतान करें.

