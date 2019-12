नई दिल्ली. 31 दिसंबर भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक नए ईएमवी (यूरोपे, मास्टरकार्ड, और वीजा) चिप और पिन का लाभ उठाने के लिए अपने मैगस्ट्रिप या चुंबकीय स्ट्रिप कार्ड के मुफ्त में बदलने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख है. मैगस्ट्रिप कार्ड रखने वालों को 31 दिसंबर तक अपनी घरेलू शाखा में आवेदन करने की जरूरत है. इस बारे में एसबीआई ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा. एसबीआई के ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मैगस्ट्रिप डेबिट कार्ड बैंक द्वारा बंद किए जाने की नियत तारीख तक बदल जाने चाहिएं. 31 दिसंबर 2019 तक अपनी शाखा में अपने मैग्नेटिक स्ट्राइप डेबिट कार्ड को अधिक सुरक्षित ईएमवी चिप और पिन आधारित एसबीआई डेबिट कार्ड में बदलने के लिए आवेदन करना होगा. ग्राहकों को इससे गारंटी प्रामाणिकता, ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक सुरक्षा और धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी.

दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने पिछले साल वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अपने ग्राहकों को मैगस्ट्रीप कार्ड से ईएमवी चिप और पिन-आधारित कार्ड में बदलें. भारतीय स्टेट बैंक ने ट्विटर पर कहा, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसबीआई ने अपने ग्राहकों के सभी चुंबकीय पट्टी डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप और पिन-आधारित कार्ड से बदल दिया है. एसबीआई ने कहा कि यह 31 दिसंबर 2019 तक चुंबकीय पट्टी कार्ड को निष्क्रिय कर देगा, भले ही उनकी वैधता अवधि कितनी भी हो.

How to Apply for SBI New EMV Chip And PIN-Based Card, एसबीआई की नई ईएमवी चिप और पिन-आधारित कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें:

एसबीआई के जिन ग्राहकों को उनके ईएमवी चिप कार्ड नहीं मिले हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि मैगस्ट्रिप कार्ड को तुरंत बदलने के लिए घरेलू शाखा से संपर्क करें.

ट्विटर पोस्ट के अनुसार एसबीआई के पास समय है और वह फिर से अपने ग्राहकों से आग्रह करता है कि वे अपने मैगस्ट्रिप डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप-आधारित डेबिट कार्ड से बदले.

नए ईएमवी चिप और पिन-आधारित कार्ड के बारे में एसबीआई ने कहा, गारंटीकृत प्रामाणिकता, ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक सुरक्षा और धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा के साथ अपने आप को सुरक्षित रखें.

Also read, ये भी पढ़ें: SBI Public Provident Fund Scheme Details: एसबीआई ग्राहकों के लिए लाया पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना, जानें मुख्य बातें

How to Invest in Gold: गोल्ड में पैसा इंवेस्ट करने से पहले जानें इससे मिलने वाले फायदे और कहां करें निवेश, सोने में कितना प्रॉफिट

How To Get Personal Loan Easily: पर्सनल लोन आसानी से पाने के लिए इन नियमों की जानकारी जरूरी, तभी फायदा

SBI Flexi Deposit Scheme Full Details: एसबीआई की फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम में मिलने वाले ब्याज दर से लेकर अन्य नियमों की पूरी जानकारी पाएं यहां

और पढ़ें