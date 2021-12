नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने आज बैठक के दौरान एक अहम फैसला लिया, अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक के दौरान दिल्ली में पेट्रोल और डीज़ल पर वैट कम ( Petrol Price decreased in Delhi ) करने की घोषणा की गई. इससे, दिल्ली में पेट्रोल 8 रूपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है.

Delhi Govt reduces VAT on petrol to 19.40% from 30%, petrol price to reduce by Rs 8 per litre, new rates to come in to effect from midnight today pic.twitter.com/BV0chqRj5V

— ANI (@ANI) December 1, 2021