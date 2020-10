Pan Card Update: पैन कार्ड हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला अहम दस्तावेज है. पैन कार्ड का इस्तेमाल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और टैक्स रिटर्न भरने में किया जाता है. कभी-कभी पैन कार्ड में नाम, पिता का नाम और जन्म की तारीख गलत छप जाती है. अगर आपके पैन कार्ड के साथ भी ऐसा हुआ है, तो समय रहते सही करा लें. सही न कराने की स्थिति में आप पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. गलत जानकारी साझा करने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. पैन कार्ड या आईटीआर फॉर्म में जरा सी गलती आपको भारी पड़ सकती है.

पैन कार्ड में ऐसे करें करेक्शन

ई मेल के जरिए पैन कार्ड पर नाम सहीं करवाने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म को आप आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

इस फॉर्म के साथ आपको नाम सही करवाने के लिए सबूत के तौर कुछ दस्तावेज भी देने पड़ेंगे. बता दें कि आय़कर विभाग की गलती से पैन कार्ड पर गलत नाम छपा है. तो आप उस दस्तावेज का हवाला दे सकते हैं जिस पर आपका नाम सही छपा है.

अगर आपने पैन कार्ड पर नाम बद में बदला है तो आपको उस आधिकारिक गजट की कॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें बदला हुआ नाम छपा है.

इसके बाद आपको ई-मेल के जरिए आयकर विभाग से एक मेल आएगा. इसमें आपके बदले हुए नाम का विवरण दिया जाएगा. बस उसे अप्रूव करने के बाद आपका नाम बदल जाएगा. इसमें कुछ दिन का ही समय लगता है.

ऑनलाइन ऐसे करें सुधार

सबसे पहले आप NSDL ऑनलाइन सर्विस वेबसाइट पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर दिख रहे Changes or corrections in existing PAN Data/ Reprint of PAN card लिंक पर क्लिक करें.

लिंक पर क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा.

नये पेज पर मांगी गई सारी जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करते ही टोकन नंबर जनरेट होगा.

टोकन नबंर जनरेट होने के बाद आधार नंबर, पिता का नाम जैसी जानकारी देनी होगी.

नए पेज पर अपना ऐज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पहचान प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.

इसके बाद अपनी फोटो और साइन अपलोड कर दें.

सब कुछ हो जाने के बाद फॉर्म को प्रिव्यू में देख लें.

जांच लें कि आपकी ओर से भरी गई सभी जानकारी सही है. इसे बाद पेमेंट कर दें.

LPG Cylinder Update: आपके LPG सिलेंडर की डिलीवरी हो सकती है बंद, 1 नवंबर से बदलने वाले हैं नियम

Delhi Metro SBI Card: इस SBI कार्ड से शानदार होगा दिल्ली मेट्रो का सफर, मिलेंगे ये फायदे

और पढ़ें