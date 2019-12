नई दिल्ली. आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है. यदि आपने अपने पैन नंबर को अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है, तो मंगलवार 31 दिसंबर तक इसे जरूर लिंक करा दें. 1 जनवरी 2020 से जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वे अमान्य हो जाएंगे. आयकर विभाग ने दो दिन पहले ही रिमाइंडर देते हुए सभी लोगों को पैन कार्ड और आधार के लिंकिंग की आखिरी तारीख के बारे में चेतावनी दी है.

How to Link PAN Card to Aadhaar: पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन ऐसे लिंक करें-

– पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in को ओपन करें.

– वेबसाइट के होम पेज पर Quick Links के सेक्शन में लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें.

– क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा.

– यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर, आधार कार्ड पर दिया गया नाम भर कर सबमिट पर क्लिक करें.

– इसके बाद स्क्रीन पर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेपट का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, यानी आपकी आधार और पैन लिंकिंग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है.

– यदि कोई एरर दिखाई देता है तो पुनः यही स्टेप्स अपनाएं और सबमिट कर दें.

How to check PAN Card Linked to Aadhaar: पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं, ऐसे करें चेक-

यदि आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा लिया है और आप चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका आधार और पैन लिंक हुआ है या नहीं तो नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए आसानी से ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं-

– इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

– होम पेज Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करें.

– इसके बाद वेब पेज पर सबसे पहले Click Here के नाम से एक लिंक दिया होगा, जिसके आगे आधार और पैन लिंक रिक्वेस्ट चेक करने का विकल्प लिखा होगा.

– इस लिंक पर क्लिक करें.

– अपना पैन और आधार नंबर भर कर सबमिट करें.

– आपका पैन और आधार लिंक हुआ है या नहीं यह दिख जाएगा.

