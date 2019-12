How to Invest in Gold: गोल्ड में पैसा इंवेस्ट करने से पहले जानें इससे मिलने वाले फायदे और कहां करें निवेश, सोने में कितना प्रॉफिट

How to Invest in Gold, Sone me Paise Lgane ke liye kya karein: लोग गोल्ड यानि सोने को निवेश के एक उपकरण के रूप में देखने के साथ, इसके धार्मिक महत्व से लेकर कई कारणों से इसे खरीदते हैं. मुद्रास्फीति के खिलाफ सोना एक मजबूत ढाल है और डॉलर के मुकाबले बचाव है. लेकिन किसी को भी गोल्ड में पैसा इंवेस्ट करने से पहले इससे मिलने वाले फायदे के बारे में जान लेना चाहिए. साथ ही निवेशक को यह भी जानना चाहिए की गोल्ड में कब और कहां पैसा लगाना अच्छा रहेगा.