NCLAT का बड़ा फैसला, साइरस मिस्त्री फिर बनेंगे टाटा सन्स के चेयरमैन

Cyrus Mistry will become Tata Sons Chairman again: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLAT (एनसीएलएटी) ने टाटा मैनेजमेंट को बड़ा झटका दिया है. एनसीएलएटी ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाने के फैसले को अवैध करार दिया है. साथ ही मिस्त्री को फिर से पद पर बहाल करने का आदेश सुनाया है.