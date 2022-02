नई दिल्ली, Budget 2022: संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश किया इस दौरान विशेषकर किसानों और युवाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान किए गए लेकिन इन ऐलानों से भी आम आदमी को कोई ख़ासा फायदा मिलता नज़र नहीं आया. अब बजट 2022 पर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है.

कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने बजट पर टिपण्णी करते हुए सरकार पर तंज कस्ते बजट को ज़ीरो सम बताया है. राहुल गाँधी ने कहा इस बजट में आम आदमी, किसान, मिडल क्लास और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है.

दिल्ली के मुख्यमंर्ती अरविंद केजरीवाल ने भी बजट पर सरकार पर वार करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान आम आदमी इस बजट के काफी आस लगाए हुए बैठा था, लेकिन बजट ने सभी को मायूस किया है. इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, और न ही महंगाई कम करने के लिए कुछ है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट 2022 पर टिप्पणी करते हुए इसे जनता को लुभाने वाला लॉलीपॉप बताया है. मायावती का कहना है कि सरकार सिर्फ वादें करती है, इन वादों पर कभी भी अमल नहीं किया जाता है. आगे मायावती ने सरकार से सवाल किया है कि केंद्र सरकार बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर चिन्ताओं से मुक्त क्यों है, बजट में आम आदमी के हित में कोई बात क्यों नहीं है.

लोक जनशक्ति पार्टी के कद्दावर नेता चिराग पासवान ने बजट की तारीफ़ करते हुए इसे देश को आगे बढ़ाने वाला बताया है.

A New Scheme – PM's Development Initiative for the NORTH-EAST will be implemented through the North-East Council. It will fund the infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti as well as the social development projects based on the needs in the NE. #AatmanirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/gMiRd1gD5X

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 1, 2022