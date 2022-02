नई दिल्ली, Bank Scam: SBI की अगुवाई वाले 28 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 22,842 करोड़ रुपये के घोटाले के चलते FIR दर्ज करवाई गई है. CBI ने यह FIR ABG शिपयार्ड और उसके निदेशकों के खिलाफ करोड़ो की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज की है. बता दें कि शिपयार्ड कंपनी जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत के काम से जुड़ी है.

CBI has registered an FIR against ABG Shipyard and its directors for allegedly cheating 28 banks of Rs 22,842 crores. The company is engaged in shipbuilding and ship repair. Its shipyards are located in Dahej and Surat in Gujarat: CBI official

