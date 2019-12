नई दिल्ली. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (एमएंडएम) ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा की है. महिंद्रा ग्रुप के नए बोर्ड का गठन हुआ है जिसमें अध्यक्ष से गैर-कार्यकारी अध्यक्ष तक आनंद महिंद्रा की भूमिका को बदलने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही ऑटोमोजर ने एक बयान में कहा कि पवन गोयनका को 11 नवंबर, 2020 तक प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नामित किया गया है. इस फैसले के साफ कि कार्यकारी अध्यक्ष आनंद महिंद्रा अपने पद से हट जाएंगे और अगले साल 1 अप्रैल, 2020 से गैर-कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे.

इन परिवर्तनों की घोषणा करते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा में अपनी नई भूमिका में, मैं खुद को महिंद्रा समूह के विवेक के रक्षक के रूप में देखता हूं. मैं अपने मूल्यों के संरक्षक और अपने शेयरधारकों के हितों के प्रहरी के रूप में रहुंगा. मैं बोर्ड के माध्यम से निरीक्षण करना जारी रखूंगा.

ऑटो प्रमुख महिंद्रा एंड महिंद्रा (एम एंड एम) कंपनी ने अनीश शाह को अप्रैल 2021 तक मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया है. इसके साथ ही 2 अप्रैल 2021 के बाद उन्हें प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा. वीएस पार्थसारथी 1 अप्रैल, 2020 को सीएफओ के रूप में पद छोड़ेंगे. पार्थसारथी मोबिलिटी सर्विसेज सेक्टर की कमान संभालेंगे, जो कि आफ्टर-मार्केट सेक्टर, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और ऑटो मोबिलिटी सर्विसेज को मिलाकर एक नया सेक्टर बनाया जा रहा है.

Delighted to announce our leadership transition plan which reflects the Group’s commitment to good governance. I am grateful to the board & nominations committee for conducting a diligent & rigorous year-long process that will ensure a seamless transition https://t.co/iw34PPxmCg

