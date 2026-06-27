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बेच रहा था jockey के नकली प्रोडक्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम

अदालत ने मीशो को आदेश प्राप्त होने के 36 घंटों के भीतर कथित रूप से उल्लंघन करने वाले उत्पादों को होस्ट करने वाले यूआरएल को निष्क्रिय करने का भी निर्देश दिया.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 27, 2026 9:02:11 PM IST

Selling counterfeit Jockey products: Delhi High Court issues 36-hour ultimatum.
Selling counterfeit Jockey products: Delhi High Court issues 36-hour ultimatum.


Delhi News: बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो को उन उत्पादों की लिस्टिंग हटाने का निर्देश दिया है, जिन पर अमेरिकी इनरवियर और परिधान ब्रांड जॉकी के ट्रेडमार्क का कथित तौर पर उल्लंघन करने का आरोप है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीशो को फर्जी जॉकी उत्पाद लिस्टिंग हटाने का आदेश दिया है. अदालत ने मीशो को आदेश प्राप्त होने के 36 घंटों के भीतर कथित रूप से उल्लंघन करने वाले उत्पादों को होस्ट करने वाले यूआरएल को निष्क्रिय करने का भी निर्देश दिया

इसके अतिरिक्त, प्लेटफॉर्म को विक्रेताओं के केवाईसी विवरण, पंजीकृत पते, मोबाइल नंबर, यूपीआई विवरण, लेनदेन रिकॉर्ड और आईपी लॉग चार सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. इस मामले में कोर्ट ने 29 मई को अंतरिम आदेश जारी किया था. आदेश देते हुए जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि Jockey ने उन विक्रेताओं के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला साबित किया है, जो कंपनी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते नामों का इस्तेमाल कर प्रोडक्ट बेच रहे थे.

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प्रथम दृष्टया मामला के अंतर्गत मुकदमा 

29 मई के अंतरिम आदेश में, न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि जॉकी ने उन विक्रेताओं के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया है जो ऐसे उत्पादों की पेशकश कर रहे थे जिनके नाम उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क से काफी मिलते-जुलते है. अदालत ने टिप्पणी की, “विवादित चिह्न प्रथम दृष्टया वादी (जॉकी) के पंजीकृत ट्रेडमार्क जॉकी से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते हैं और प्रतिवादियों द्वारा समान उत्पादों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं. उपभोक्ता आधार और व्यापार चैनल समान होने के कारण, भ्रम की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है”.

कोर्ट ने 36 घंटे का दिया अल्टीमेटम

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जॉकी ने जनवरी में यह पता चलने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया कि “जॉयके”, “जॉयबी”, “जॉयेस” और “जोजोक” जैसे नामों वाले उत्पाद मीशो और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे थे. कंपनी ने यह भी दावा किया कि कथित उल्लंघनकर्ताओं में से एक ने विवादित चिह्नों में से एक के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी.

जॉकी ने अदालत को बताया कि, निषेधाज्ञा जारी करने के बावजूद कथित उल्लंघनकारी कंपनी विवादित चिह्नों का उपयोग करती रही. उसने आगे कहा कि मीशो ने न्यायिक निर्देश के बिना लिस्टिंग हटाने से इनकार कर दिया था. इसी कारण हमें कोर्ट की ओर रुख करना पड़ा.

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