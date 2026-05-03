प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पूरे हुए 10 साल, अब तक 10.5 करोड़ से ज्यादा घरों में पहुंचा LPG सिलेंडर

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी बड़ी स्कीम या योजना है, जिसने वास्तव में देश की दस्वीर को बदलने में एक बड़ा योगदान दिया है. देखा जाए तो आज से 15 साल पहले ग्रामी इलाकों में गैस सिलेंडर या LPG कनेक्शन होना एक बड़ी बात होती थी. लेकिन, आज के समय में शायद ही भारत में कोई ऐसा गांव या क्षेत्र होगा जहां, एलपीजी सिलेंडर न पहुंचा हो. दरअसल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) को पूरे 10 साल हो चुके है.

10 साल चलाए जाने के बाद इस योजना को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और महिलाओं के लिए यह काफी मददगार मानी जाती है.

10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिले LPG कनेक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2026 को की गई थी. अब 10 सालों में 10.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठाकर अपनी रसोई में एलपीजी गैस पर खाना बना रहे हैं. देशभर में अब तक 10.5 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन अब तक यानि साल मई 2026 तक बांटे जा चुके हैं. केवल यही नहीं, इस योजना की शुरआत होने से पहले देश में एलपीजी कवरेज लगभग 62 प्रतिशत था, जोकि अब बढ़कर एक बड़े स्तर पर पहुंच चुका है. कमजोर के लोगों को इस योजना से काफी लाभ मिला है.

लोगों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आने के बाद से गांव देहात में काम करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ा है. दरअसल, एलपीजी के पहले उन्हें रसोई में लकड़ी का इस्तेमाल कर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, जिससे उनकी शरीर तक धुंआ प्रवेश करता था और कहीं न कहीं उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था. लेकिन, अब गैस सिलेंडर पर खाना बनाने से ऐसी कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है.