UP Gold Price Today: यूपी में सोने की चाल ने बढ़ाई बेचैनी! खरीदने से पहले जरूर चेक करें आज का रेट

UP Gold Price Today: भारत में सोने की कीमतें हर हफ़्ते गिरी हैं. 24 कैरेट सोने की कीमत एक हफ़्ते में ₹2,960 गिर गई है. 22 कैरेट सोने की कीमत ₹2,850 गिर गई है. आज, 3 मई को, देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹1,51,230 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. मुंबई में यह ₹1,50,930 प्रति 10 ग्राम है. गुरुवार, 30 अप्रैल को, दिल्ली सर्राफा बाज़ार में सोने की कीमत ₹2,000 या 1.31 प्रतिशत बढ़कर ₹1,54,800 प्रति 10 ग्राम हो गई. शुक्रवार को लेबर डे/बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सर्राफा बाज़ार बंद थे. इस बीच, इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,627.63 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है.

लखनऊ में आज सोने के दाम स्थिर बने हुए हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,51,230 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,38,500 और 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,13,500 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

अयोध्या में भी सोने की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,51,230 प्रति 10 ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना ₹1,38,500 और 18 कैरेट सोना ₹1,13,500 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

मेरठ में सोने के दाम लखनऊ और अयोध्या के समान ही बने हुए हैं. 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,51,230 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,38,500 और 18 कैरेट सोना ₹1,13,500 प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है.

कानपुर में भी सोने की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,51,230 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,38,500 और 18 कैरेट सोना ₹1,13,500 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है.

गाजियाबाद में सोने के दाम अन्य शहरों के बराबर ही बने हुए हैं. 24 कैरेट सोना ₹1,51,230 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. इसके अलावा 22 कैरेट सोना ₹1,38,500 और 18 कैरेट सोना ₹1,13,500 प्रति 10 ग्राम है.

नोएडा में भी सोने की कीमतों में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है. यहां 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,51,230 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,38,500 और 18 कैरेट सोना ₹1,13,500 प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है.

गुरुग्राम में भी सोने के दाम समान स्तर पर स्थिर हैं. 24 कैरेट सोना ₹1,51,230 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं 22 कैरेट सोना ₹1,38,500 और 18 कैरेट सोना ₹1,13,500 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है.