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Rajasthan Gold Price:राजस्थान में सोने के दाम ने मचाया बवाल, कीमत सुन रह जाएंगे हैरान

Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹1,51,230 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,38,500 में बिक रहा है. मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना ₹1,50,930 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. चेन्नई में कीमत सबसे ज़्यादा रही, जहां 24 कैरेट सोने का दाम ₹1,52,730 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.

By: Divyanshi Singh | Published: May 3, 2026 1:01:57 PM IST

राजस्थान में आज सोने का भाव
राजस्थान में आज सोने का भाव


Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: इस हफ़्ते सोने की कीमतों में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. पिछले सात दिनों में 24 कैरेट सोना लगभग ₹2,960 प्रति 10 ग्राम गिरा है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग ₹2,850 गिरा है. शादियों के सीज़न, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड और इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव के बीच, आम खरीदार अब रोज़ाना बदलते सोने के रेट पर करीब से नज़र रख रहे हैं. 3 मई 2026 को बड़े शहरों में सोने की कीमतों में थोड़ा फ़र्क आया था, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट में नरमी बनी हुई है.

दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹1,51,230 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,38,500 में बिक रहा है. मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना ₹1,50,930 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. चेन्नई में कीमत सबसे ज़्यादा रही, जहां 24 कैरेट सोने का दाम ₹1,52,730 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. तो चलिए जानते हैं कि राजस्थान के शहरों में आज सोने का क्या भाव है.

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राजस्थान में आज गोल्ड रेट

  • राजस्थान में आज सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. राज्य के प्रमुख शहरों में गोल्ड रेट में किसी तरह का बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, जिससे बाजार में संतुलन बना हुआ है.
  • राजधानी जयपुर में आज 24 कैरेट सोना ₹1,51,130 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं 22 कैरेट सोना ₹1,38,500 और 18 कैरेट सोना ₹1,13,200 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.
  • जोधपुर में भी सोने के दाम जयपुर के बराबर ही बने हुए हैं. यहां भी 24 कैरेट सोना ₹1,51,130, 22 कैरेट ₹1,38,500 और 18 कैरेट ₹1,13,200 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.
  • उदयपुर में आज गोल्ड रेट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. यहां भी तीनों कैरेट के दाम समान स्तर पर बने हुए हैं.
  • कोटा में सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,51,130 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है, जबकि 22 और 18 कैरेट के रेट भी समान हैं.
  • अजमेर में भी सोने के दाम में कोई उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया है. यहां भी बाजार में समान रेट पर सोना मिल रहा है.
  • बीकानेर में सोने की कीमतें अन्य शहरों की तरह ही बनी हुई हैं. यहां भी ग्राहकों को एक जैसा रेट मिल रहा है.
  • अलवर और भरतपुर में भी सोने के दाम स्थिर हैं. इन शहरों में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है.
  • सीकर में भी गोल्ड प्राइस स्थिर बना हुआ है. यहां 24, 22 और 18 कैरेट के दाम अन्य शहरों के समान हैं.
  • पाली में भी सोने के दाम एक जैसे बने हुए हैं. कुल मिलाकर पूरे राजस्थान में आज सोने की कीमतें लगभग समान स्तर पर स्थिर बनी हुई हैं.
शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना
जयपुर ₹1,51,130 ₹1,38,500 ₹1,13,200
जोधपुर ₹1,51,130 ₹1,38,500 ₹1,13,200
उदयपुर ₹1,51,130 ₹1,38,500 ₹1,13,200
कोटा ₹1,51,130 ₹1,38,500 ₹1,13,200
अजमेर ₹1,51,130 ₹1,38,500 ₹1,13,200
बीकानेर ₹1,51,130 ₹1,38,500 ₹1,13,200
अलवर ₹1,51,130 ₹1,38,500 ₹1,13,200
भरतपुर ₹1,51,130 ₹1,38,500 ₹1,13,200
सीकर ₹1,51,130 ₹1,38,500 ₹1,13,200
पाली ₹1,51,130 ₹1,38,500 ₹1,13,200

Tags: Rajasthan Gold Price
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