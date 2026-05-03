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Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: एमपी में गोल्ड अलर्ट! एक चूक और आज का भाव करा देगा भारी नुकसान

MP Gold Price Today: मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में आज सोने की कीमतें लगभग समान और स्थिर हैं. भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और अन्य शहरों में 24 कैरेट सोना ₹1,55,400, 22 कैरेट ₹1,42,450 और 18 कैरेट ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 3, 2026 12:50:28 PM IST

मध्यप्रदेश में सोने का भाव
मध्यप्रदेश में सोने का भाव


MP Gold Price Today: मध्य प्रदेश में आज सोने की कीमतें एक बार फिर चर्चा में हैं. भोपाल समेत राज्य के कई बड़े शहरों में गोल्ड रेट ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, जिससे खरीदारों और निवेशकों दोनों की दिलचस्पी बढ़ गई है. अगर आप सोना खरीदने या निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आज के ताजा रेट जानना बेहद जरूरी है.

  • भोपाल में आज सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,42,450 और 18 कैरेट सोना ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.
  • इंदौर में भी सोने के दाम भोपाल के बराबर ही बने हुए हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,42,450 और 18 कैरेट ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.
  • जबलपुर में आज गोल्ड रेट में कोई बदलाव नहीं देखा गया है. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,42,450 और 18 कैरेट सोना ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है.
  • ग्वालियर में भी सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. वहीं 22 कैरेट सोना ₹1,42,450 और 18 कैरेट सोना ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.
  • उज्जैन में सोने के दाम अन्य शहरों की तरह समान बने हुए हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,42,450 और 18 कैरेट ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है.
  • सागर में भी गोल्ड रेट में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,42,450 और 18 कैरेट सोना ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है.
  • रीवा में आज सोने की कीमतें स्थिर हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,42,450 और 18 कैरेट ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.
  • सतना में भी सोने के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,42,450 और 18 कैरेट सोना ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है.
  • देवास में सोने की कीमतें अन्य शहरों के समान ही बनी हुई हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट ₹1,42,450 और 18 कैरेट ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम है.
  • रतलाम में भी सोने के रेट स्थिर बने हुए हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,42,450 और 18 कैरेट सोना ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है.
  • खंडवा में भी गोल्ड प्राइस में कोई बदलाव नहीं देखा गया है. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,42,450 और 18 कैरेट ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है.
  • छिंदवाड़ा में आज सोने के दाम स्थिर हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,42,450 और 18 कैरेट सोना ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है.
  • मंदसौर में भी सोने की कीमतें अन्य शहरों की तरह समान बनी हुई हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,55,400 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,42,450 और 18 कैरेट ₹1,16,560 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार हो रहा है.

MP के शहरों में आज गोल्ड रेट

शहर (MP) 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना
भोपाल ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
इंदौर ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
जबलपुर ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
ग्वालियर ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
उज्जैन ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
सागर ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
रीवा ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
सतना ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
देवास ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
रतलाम ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
खंडवा ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
छिंदवाड़ा ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560
मंदसौर ₹1,55,400 ₹1,42,450 ₹1,16,560

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Tags: MP Gold Price
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