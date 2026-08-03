8th Pay Commission salary calculator: लेवल 1 के कर्मचारियों का बेसिक पे में होगी इतनी ज्यादा बढ़ोतरी, सात सालों में दोगुना…

कर्मचारी एवं पेंशनभोगी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग से वार्षिक वेतन वृद्धि की दर बढ़ाने और महंगाई भत्ता (डीए) को एक निर्धारित स्तर पर पहुंचने के बाद मूल वेतन में विलय करने का आग्रह किया है.

इन संगठनों का कहना है कि इन परिवर्तनों से वेतन वृद्धि में तेजी आ सकती है, विशेषकर निम्न स्तर जैसे लेवेल 1 के कर्मचारियों के लिए. अगर ये परिवर्तन लागू होते हैं, तो इन कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है.

वर्तमान वेतन संरचना

सातवें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 3% की वेतन वृद्धि मिलती है. उदाहरण के लिए, लेवल 1 कर्मचारी का मूल वेतन 10 वर्षों में ₹18,000 से बढ़कर ₹23,486 हो जाता है, जो 30.47% की वृद्धि है. इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TPTA) भी मिलता है. साथ ही DA और HRA मूल वेतन के साथ बढ़ते हैं, जबकि TPTA स्थिर रहता है और इसमें संशोधन तभी होता है जब DA 50% तक पहुंच जाता है.

कर्मचारी संगठनों की मांग

राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (एनसी-जेसीएम) ने 6% वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा है और सिफारिश की है कि सभी भत्तों को तिगुना किया जाए और भविष्य में होने वाली महंगाई भत्ता (डीए) वृद्धि से जोड़ा जाए. वहीं, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ (एनएफपीई) और अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ (एएनआईपीएसईएफ) जैसे संगठनों ने 25% तक पहुंचने पर महंगाई भत्ता को मूल वेतन में मिलाने का सुझाव दिया है, जबकि आईआरटीएसए और पीएसएनएम ने 50% महंगाई भत्ता पर इसे मिलाने की सिफारिश की है.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन (AINPSEF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि 2.1 के फिटमेंट फैक्टर, 7% वार्षिक वेतन वृद्धि और 25% के महंगाई भत्ते (DA) के संयोजन से वेतन वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी आ सकती है. उनके अनुमान के अनुसार, इन मान्यताओं के तहत लेवल 1 कर्मचारी का मूल वेतन सात वर्षों के भीतर दोगुना हो सकता है.

8वें वेतन आयोग के वेतन की गणना: अनुमान में प्रयुक्त मान्यताएं

यह उदाहरण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है:

सातवें सीपीसी के अनुसार मूल वेतन: ₹18,000

आठवें सीपीसी के अनुसार संशोधित मूल वेतन (2.1 फिटमेंट फैक्टर): 1 जनवरी, 2026 से ₹37,800

वार्षिक वेतन वृद्धि: 7% (हर साल चक्रवृद्धि)

महंगाई भत्ता: 1 जनवरी, 2026 को 0%

महंगाई भत्ता वृद्धि: 1 जुलाई, 2026 से हर छह महीने में 2%

महंगाई भत्ता मूल वेतन में विलय: 1 जनवरी, 2033, जब महंगाई भत्ता 25% हो जाएगा

सात साल में वेतन दोगुना कैसे हो सकता है?

मनजीत सिंह पटेल के अनुमान के अनुसार, 1 जनवरी, 2026 से संशोधित वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए, महंगाई भत्ता (डीए) जनवरी 2033 तक 25% तक पहुंच जाएगा (4% वार्षिक डीए वृद्धि मानते हुए). उस समय, 25% डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा, और 7% वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ, मूल वेतन सात वर्षों के भीतर दोगुना हो जाएगा.

बता दें कि प्रस्तुत गणनाएँ मनजीत सिंह पटेल द्वारा साझा की गई मान्यताओं पर आधारित अनुमानित आंकड़े मात्र हैं. वास्तविक मूल वेतन, वार्षिक वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता विलय नीति और उपयुक्तता कारक आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति पर निर्भर करेंगे.