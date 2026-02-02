Live

Budget Session 2026 Live Updates: लोकसभा में हंगामेदार हो सकती है आज की कार्यवाही, क्या राहुल गांधी बोलेंगे बजट पर; यहां लें पल-पल की अपडेट

🕒 Updated: February 2, 2026 10:35:11 AM IST

Budget Session 2026 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने रविवार (01 फरवरी, 2026) को अपना 9वां बजट पेश किया. केंद्रीय बजट 2026 में कई लोककल्याणकारी एलान किए गए हैं. मोदी सरकार ने इस बजट में भविष्य को ध्यान रखते हुए कई ऐसे फैसले भी लिए हैं, जिनके दूरगामी परिणाम आने की उम्मीद विशेषज्ञों ने जताई है. सोमवार (02 फरवरी, 2026) को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन को संबोधित कर सकते हैं. इसके बाद में सदस्य मंत्रालय के हिसाब से आम चर्चा के दौरान बजट पर बहस करेंगे. बताया जा रहा है कि जहां एक ओर सत्ता पक्ष बजट 2026 की खामियां बताएग तो विपक्ष इसकी बखिया उधेड़ेगा. मिली जानकारी के मुताबिक,  लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे, बेंगलुरु दक्षिण सीट से लोकसभा के सांसद तेजस्वी सूर्या प्रस्ताव का समर्थन करेंगे. धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए लोकसभा के सदस्यों को कुल 18 घंटे का समय दिया गया है. यह भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार (4 फरवरी, 2026) को चर्चा का जवाब दे सकते हैं. सोमवार को होने जा रही चर्चा बजट सत्र का हिस्सा है. यह नियम के अनुसार है. इसके बाद यानी चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर विस्तृत बहस और वोटिंग होगी. बताया जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को सदन को संबोधित कर सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि रविवार को बजट पेश होने के बाद जब राहुल गांधी से इस पर प्रतिक्रिया जानना चाही तो उन्होंने कहा कि सोमवार को वह संसद में इस पर बोलेंगे. 

Budget Session 2026 Live Updates: बजट 2026 सत्र जारी है. सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा होने के आसार हैं. संसद की कार्यवाही की हर जानकारी के लिए जुड़े रहें हमसे.

  • 10:34 (IST) 02 Feb 2026

    Budget Session 2026 Live Updates: अब हम बिहार में भी सेमी बुलेट ट्रेन देख पाएंगे : दिलीप जायसवाल

    Budget Session 2026 Live Updates: बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया में कहा कि यह बजट विपक्ष की समझ से बाहर है. विपक्ष बजट की गंभीरता को नहीं देख पाई. ये बजट स्वावलंबी भारत को वोकल फॉर लोकल यानी घर-घर रोजगार की नई लकीर खींचने वाला है. IIT, IIM में सीटें बढ़ाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का संदेश है. जीवन रक्षक दवाइयों की कीमत कम की गई है. बिहार में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. अब हम बिहार में भी सेमी बुलेट ट्रेन देख पाएंगे.

  • 10:31 (IST) 02 Feb 2026

    Budget Session 2026 Live Updates: रामगोपाल यादव का कटाक्ष, यह बजट आम नहीं खास लोगों के लिए है

    Budget Session 2026 Live Updates: राज्यसभा की कार्रवाई के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि ये बजट आम आदमी के लिए नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए है. 

  • 09:57 (IST) 02 Feb 2026

