Budget 2026 LIVE Updates: निर्मला सीतारामन आज पेश करेंगी नौवां बजट, जवान से लेकर किसान तक; किसे क्या-क्या मिलेगा; यहां लें पल-पल की अपडेट

🕒 Updated: February 1, 2026 06:33:51 AM IST

Budget 2026 LIVE Update |  Nirmala Sitharaman Speech Live |  Budget 2026 Speech: संसद का बजट सत्र 28 जनवरी, 2026 शुरू हुआ है जो दो चरणों में 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. पहला चरण 28 जनवरी शुरू हुआ जो 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा. पहले चरण में रविवार (01 फरवरी, 2026) को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आम बजट 2026-27 पेश करेंगीं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वें बजट को लेकर बाजार के साथ-साथ आम लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि यह विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा. इस बजट में कई बड़े और लोक कल्याणकारी फैसले होंगे, जो आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाएंगे, साथ ही उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो सकेगा. बताया जा रहा है कि बजट  से मध्य वर्ग को टैक्स राहत से राहत की उम्मीद है तो उद्योगों के लिए निवेश प्रोत्साहन को लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस बजट में नरेन्द्र मोदी सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे क्षेत्रों पर फोकस करेगी. ऐसे में इस बजट से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है. कुछ वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार इस बार ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के कुछ लाभों को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल करने का एलान कर सकती है. अगर इसका एलान बजट में हुआ तो टैक्सपेयर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा और वो अधिक खर्च कर सकेंगे. इससे घरेलू मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी. इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.  यहां पर बता दें कि रविवार (1 फरवरी) को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी. यह पहली बार होगा जब रविवार को बजट किया जाएगा. इस बार बजट पेश किए जाने की वजह से भारतीय शेयर बाजार भी खुला रहेगा. ऐसे में जाहिर है कि NSE-BSE पर आम दिनों की तरह रविवार (1 फरवरी) को भी ट्रेडिंग होगी.

Budget 2026 LIVE Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार सदन में बजट पेश करेंगी. ऐसा पहली बार होगा, जब छुट्टी के दिन रविवार (01 फरवरी, 2026) को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. इस बजट से भारत के हर वर्ग को उम्मीद है.

  • 06:31 (IST) 01 Feb 2026

    Union Budget 2026 Live Updates: कब तक चलेगा सत्र?

    Union Budget 2026 Live Updates: सेशन का पहला फेज़ 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा फेज़ 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 30 सिटिंग्स होंगी. यूनियन बजट एक जरूरी सालाना पॉलिसी स्टेटमेंट है जो आने वाले साल के लिए सरकारी खर्च, टैक्सेशन प्रपोज़ल और फिस्कल स्ट्रैटेजी बताता है, और 2026 के प्रेजेंटेशन को अलग-अलग सेक्टर, मार्केट और घरों में बारीकी से ट्रैक किया जाएगा.

  • 06:23 (IST) 01 Feb 2026

    Union Budget 2026 Live Updates: क्या इनकम टैक्स में मिलेगी राहत?

    Union Budget 2026 Live Updates: टैक्स को लेकर आम जनता बहुत परेशान है. खासतौर से मिडिल क्लास एक तरह से दुखी है. ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स स्लैब की लिमिट बढ़ा सकती हैं. इस बार उम्मीद है कि सबसे ज्यादा 30 प्रतिशत टैक्स स्लैब की लिमिट मौजूदा 24 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जा सकती है.

  • 06:22 (IST) 01 Feb 2026

    Union Budget 2026 Live Updates: आर्थिक सर्वेक्षण ने दिया संकेत, कैसा होगा बजट

    Union Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को अपना 9वां बजट पेश करने जा रही हैं. एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट होगा. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों ने पहले ही इस बजट की बुनियाद रख दी है.

  • 06:22 (IST) 01 Feb 2026

    Union Budget 2026 Live Updates: देश की बेरोजगारी दर पिछले 7 साल में रह गई है आधी

    union Budget 2026 Live Updates: निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी. एनडीए की लगातार तीसरी सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा. देश की बेरोजगारी दर पिछले 7 साल में आधी रह गई है. पिछले 2 साल से 3.2 प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय प्रतिशत पर स्थिर है. पिछले 10 साल में दोगुनी से अधिक बढ़कर 2024-25 में 2 लाख रुपये हो चुकी है.

  • 06:22 (IST) 01 Feb 2026

    Union Budget 2026 Live Updates:  65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा सत्र

    Union Budget 2026 Live Updates: संसद का बजट सत्र 28 जनवरी, 2026 को शुरू हुआ और 2 अप्रैल, 2026 तक चलेगा. इस दौरान यानी यह सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा. इसे दो चरणों में बांटा गया है. पहले भाग में 13 बैठकें और दूसरे भाग में 17 बैठकें होंगी. 

