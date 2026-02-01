Budget 2026 LIVE Updates: निर्मला सीतारामन आज पेश करेंगी नौवां बजट, जवान से लेकर किसान तक; किसे क्या-क्या मिलेगा; यहां लें पल-पल की अपडेट

Budget 2026 LIVE Update | Nirmala Sitharaman Speech Live | Budget 2026 Speech: संसद का बजट सत्र 28 जनवरी, 2026 शुरू हुआ है जो दो चरणों में 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. पहला चरण 28 जनवरी शुरू हुआ जो 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा. पहले चरण में रविवार (01 फरवरी, 2026) को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आम बजट 2026-27 पेश करेंगीं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वें बजट को लेकर बाजार के साथ-साथ आम लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि यह विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा. इस बजट में कई बड़े और लोक कल्याणकारी फैसले होंगे, जो आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाएंगे, साथ ही उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो सकेगा. बताया जा रहा है कि बजट से मध्य वर्ग को टैक्स राहत से राहत की उम्मीद है तो उद्योगों के लिए निवेश प्रोत्साहन को लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस बजट में नरेन्द्र मोदी सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे क्षेत्रों पर फोकस करेगी. ऐसे में इस बजट से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है. कुछ वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार इस बार ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के कुछ लाभों को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल करने का एलान कर सकती है. अगर इसका एलान बजट में हुआ तो टैक्सपेयर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा और वो अधिक खर्च कर सकेंगे. इससे घरेलू मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी. इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. यहां पर बता दें कि रविवार (1 फरवरी) को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी. यह पहली बार होगा जब रविवार को बजट किया जाएगा. इस बार बजट पेश किए जाने की वजह से भारतीय शेयर बाजार भी खुला रहेगा. ऐसे में जाहिर है कि NSE-BSE पर आम दिनों की तरह रविवार (1 फरवरी) को भी ट्रेडिंग होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वें बजट को लेकर बाजार के साथ-साथ आम लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि यह विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा.