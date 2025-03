कटक: ओडिशा के कटक में कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12551) की 11 बोगियां पटरी से उतरने की खबर है। कटक से मंगोली स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ, जिसमें ट्रेन की B9 से B14 तक की बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई, और कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है। घायल लोगो को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है।

#WATCH | Cuttack, Odisha: 11 coaches of 12551 Bangalore-Kamakhya AC Superfast Express derailed near Nergundi Station in Cuttack-Nergundi Railway Section of Khurda Road Division of East Coast Railway at about 11:54 AM today. There are no injuries or casualties reported till now. pic.twitter.com/Xgat62XFEk

— ANI (@ANI) March 30, 2025