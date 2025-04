Waqf Act: ‘सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए’, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वकील विष्णु जैन का बड़ा बयान

Waqf Act: वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है. इस कानून के खिलाफ देशभर से 70 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस पी.वी. संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट की कार्यप्रणाली और वक्फ कानून से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए हैं.

विष्णु जैन ने सुनवाई से पहले कहा ‘जब हमने वक्फ बोर्ड से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी तब कोर्ट ने हमसे पूछा था कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? कोर्ट ने सुझाव दिया था कि हमें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए. हमें कोई अंतरिम राहत भी नहीं मिली.’ उन्होंने बताया कि वक्फ से जुड़े मुद्दों पर देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में 140 से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं. जैन ने सवाल उठाया कि जब हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया तो वक्फ कानून के मामले में दूसरा पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा और उनकी याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई के साथ अंतरिम आदेश पर भी चर्चा हो रही है?

#WATCH | Delhi | Advocate Vishnu Shankar Jain says, “When we filed a petition in the Supreme Court regarding the Waqf board, the Court asked us why we came directly to the Supreme Court and suggested that we should go to the High Courts, and we didn’t get any interim relief even… pic.twitter.com/jw2AfuWCvO

— ANI (@ANI) April 17, 2025