बिलावर के लोगों ने विधायक जी की कर डाली ऐसी खातिरदारी, जीवन भर याद रखेंगे, Video देखकर चौंक जाएंगे!

श्रीनगर: कठुआ के बिलावर में तीन लापता लोगों के शव मिलने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शनिवार रात प्रदर्शन किया और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। इसी बीच बनी के विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह जब पीड़ित परिवारों से मिलने उप-जिला अस्पताल बिलावर पहुंचे, तो वहां स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वहीं देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विधायक और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और हाथापाई तक हो गई। वहीं हालात को संभालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया गया।

OGW and terrorist supporter independent MLA Bani, Rameshwar Singh thrashed by locals in Bilawar Kathua! Also, unusual pin drop silence from Mehbooba Mufti on the killing of three locals, she is usually very vocal when militants and terrorists are killed! pic.twitter.com/dYzw97Sn2E

