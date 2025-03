इजरायल-हमास के बीच युद्द दो महीने के युद्धविराम के बाद एक बार फिर भड़क उठा है. इजरायल के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक बयान जारी कर कहा है कि यदि हमास ने हमारे 59 बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा के लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे. रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि हमास बाकी बचे 59 बंधकों को तत्काल रिहा करे नहीं तो सब नरक में पहुंचा दिये जाएंगे.

हमास पर ऐसा हमला होगा कि ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा होगा. काट्ज ने दो टूक बता दिया है कि यह लड़ाई क्यों शुरू करनी पड़ रही है. उन्होंने कहा है कि ‘आज रात हम हमास की ओर से बंधकों को रिहा करने से इनकार करने और IDF सैनिकों और इजरायली समुदायों को नुकसान पहुंचाने की धमकियों को देखते हुए, लड़ाई फिर शुरू कर रहे हैं.’ इजरायल के 59 बंधक वो लोग हैं जो इजरायल के आन बान शान से जुड़े हैं. इनके लिए वह कुछ भी कर सकता है.

इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर लिखा, ‘राजनीतिक समीकरण के अनुसार IDF और ISA वर्तमान में गाजा पट्टी में हमास आतंकी संगठन से जुड़े आतंकी ठिकानों पर व्यापक हमले कर रहे है.’ यानी कि यह बताने की कोशिश की गई है कि दो महीने बाद फिर से लड़ाई क्यों शुरू हुई. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हमले में कितने लोग मारे गये, इसको लेकर अलग-अलग दावे किये जा रहे हैं. अल जजीरा के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है.

In accordance with the political echelon, the IDF and ISA are currently conducting extensive strikes on terror targets belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mYZ1WBPVPG

— Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2025