नई दिल्ली। बबजट सत्र के पांचवें दिन अमेरिका से भगाये गए भारतीयों को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है। यह विदेश नीति का मुद्दा है। भारी बवाल के बाद दोनों सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि 100 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया है। पूरा देश इससे हैरान है। यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। इस पर मोदी सरकार चुप क्यों है? इस अमानवीय व्यवहार की सरकार ने निंदा क्यों नहीं की। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से भारत भेजा जा रहा है। 5 फरवरी को 100 से ज्यादा भारतीय वतन लौटे। आज भी कई लोग अहमदाबाद पहुंचे हैं।

#WATCH | Opposition MPs in Lok Sabha raise the issue of deportation of Indian nationals who were allegedly illegally living in the US as Question Hour begins in the House. pic.twitter.com/nvLCxAT0pT

— ANI (@ANI) February 6, 2025