पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उससे दुनिया आश्चर्यचकित है और भारत की तरफ देख रही है. किसी भी जंग में मनोवैज्ञानिक युद्ध और उसमें बढ़त का बड़ा महत्व होता है. इसके लिए झूठ का भी सहारा लिया जाता है. दोनों पक्ष दावा करते हैं कि असली जीत उनकी हुई है.

इस ऑपरेशन के दौरान भारत और पाकिस्तान में हुई भिड़ंत में भी पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है जबकि भारत ने जो कार्रवाई की उसे दुनिया ने देखा. अब पाकिस्तान ने अपने दावे को मजबूती देने के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है.

Pakistan Army chief General Asim Munir promoted to the rank of Field Marshal, reports Geo News. pic.twitter.com/FaCEDT2lgZ

— ANI (@ANI) May 20, 2025