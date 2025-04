Pahalgam Terror Attack: 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई और 20 से अधिक घायल हुए. जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को पूर्ण समर्थन देने की बात कही. 24 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा ‘पहलगाम में हुए इस जघन्य आतंकी हमले के खिलाफ सरकार जो भी कदम उठाएगी, विपक्ष उसका पूरा समर्थन करेगा. हम चाहते हैं कि सरकार आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और पहलगाम हमले का बदला ले.’

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, सपा के राम गोपाल यादव, और अन्य दलों के नेता शामिल हुए. बैठक में सभी दलों ने हमले की निंदा की और सरकार के कदमों का समर्थन किया. राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूरी है और सरकार को जवाबदेही लेते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा ‘पहलगाम हमले के दोषियों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर सजा दी जाएगी. भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों को कभी माफ नहीं करेगा.’ उन्होंने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटने के बाद तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जयशंकर के साथ बैठक की थी.

