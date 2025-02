PAK vs BAN: बारिश के कारण रद्द हुआ मुकाबला, बिना जीत के बाहर हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नौवां मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण इसे रद्द कर दिया गया। गुरुवार को होने वाले इस मैच का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था, मगर मौसम ने खेल पर पानी फेर दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थीं। दोनों ही टीमों का प्रदर्शन इस बार निराशाजनक रहा, क्योंकि वे एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकीं। बारिश के कारण इस मुकाबले के रद्द होने से उनके सफर का अंत बिना किसी जीत के ही हुआ।

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाला मुकाबला दोपहर 2:30 बजे शुरू होना था, लेकिन लगातार बारिश के चलते टॉस भी नहीं हो सका। जब मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, तो मैच को रद्द करना पड़ा। इस परिणाम के साथ ही पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट बेहद निराशाजनक साबित हुआ, क्योंकि वह एक भी मैच जीतने में नाकाम रहा।

Rain plays spoilsport as #PAKvBAN is called-off in Rawalpindi ⛈️

More ➡️ https://t.co/sH1r63WCCD pic.twitter.com/hFe6ETayTG

— ICC (@ICC) February 27, 2025