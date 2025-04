jammu and Kashmir Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है. जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया है. इस हमले में अभी तक दो पर्यटकों को गोली लगने की खबर है.

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है. इस हमले में दो पर्यटकों के घायल होने की अभी तरक खबर है. दरअसल कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवाद इनजर आता है. पहलगाम उसमें से एक ऐसा हिस्सा जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में धूमने आते हैं. मार्च में हुई बर्फबारी के बाद सैकड़ों की तदाद में पर्यटक यहां हरसाल पहुंचते हैं.

#WATCH | Firing incident reported in Pahalgam, J&K; Police and Security Forces present on the spot

जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार यह हमला दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ. जब आतंकी सैन्य वर्दी में छद्मवेश में थे. उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र से पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की. जिसमें कुछ घोड़े भी जख्मी हुए. ‘मेरे बेटे को गोली लगी है.’ एक महिला का वीडियो सामने आया. जिसमें वह अपने घायल बेटे के लिए मदद मांग रही थी. शुरुआती जांच में संदेह है कि इस हमले के पीछे टीआरएफ (द रेसिस्टेंस फ्रंट) का हाथ हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक आतंकी विशेष रूप से पर्यटकों को निशाना बनाना चाहते थे.

हमले की सूचना मिलते ही जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना ने तुरंत बैसरन घाटी को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. जहां दो पर्यटकों की हालत गंभीर बनी हुई है. सेना के अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और आतंकियों की तलाश में गहन तलाशी अभियान चल रहा है. ‘यह एक लक्षित हमला था और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.’

#WATCH | Nowshera, Rajouri | On firing incident reported in Pahalgam, BJP leader Ravinder Raina says, “Pakistani terrorists have carried out a cowardly terrorist attack on tourists in Pahalgam, South Kashmir. Cowardly Pakistani terrorists cannot face the brave soldiers of the… pic.twitter.com/pFbYgMksQD

— ANI (@ANI) April 22, 2025