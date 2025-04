झारखंड में हुआ बड़ा हादसा, दो मालगाड़ियां आपस में टकराईं, 3 लोगों की मौत

रांची: झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है. बता दें, सुबह 3 बजे झारखंड के साहिबगंज में दो मालगाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई है. इस हादसे के चलते दो लोको पायलट समेत तीन लोगों की जान चली गई है. वहीं, CISF के 4 जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आई है.

