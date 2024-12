हिमाचल में बड़ा हादसा, 200 फीट गहरी खाई में गिरी बस; ड्राइवर की मौत कई घायल

नई दिल्लीः हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी इलाके में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी एक निजी बस के 200 फीट गहरी खाई में गिर गई है। कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह एक निजी बस (एनपीटी) करसोग से आनी जा रही थी। इस दौरान सुबह करीब साढ़े 11 बजे श्वाड-निगाण मार्ग पर शाकेल्ड के पास बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

हादसे में बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा आनी के पास हुआ। बस में 25 से 30 लोग सवार थे। कुल्लू के डीसी तोरू एस. रवीश ने बताया कि कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में 25-30 यात्रियों को ले जा रही एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई। उन्होंने कहा, “इस हादसे में बस चालक की मौत हो गई। जबकि सभी यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हमारी टीम मौके पर मौजूद है।” घायलों ने बताया कि बस का बेल्ट टूटने से यह हादसा हुआ। बेल्ट टूटने से बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी।

#WATCH | Himachal Pradesh | Private bus carrying 25-30 passengers falls into a deep gorge in the Ani sub-division of Kullu district

Kullu DC, Torul S.Raveesh says, “The bus driver died on the spot of the accident. The passengers have been moved to the hospital for primary… pic.twitter.com/TzlkBAQNVB

— ANI (@ANI) December 10, 2024