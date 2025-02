महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, वाहनों की एंट्री बैन, 10 KM चलना पड़ रहा पैदल

प्रयागराज: महाकुंभ 2025 में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. प्रशासन के मुताबिक, सुबह 6 बजे तक ही 73 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि दिनभर में यह संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रयागराज जाने वाले मार्गों पर भीषण जाम लग गया है। इसी कारण प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया है।

The air is thick with reverence as devotees in all age groups make their way to the water’s edge for the sacred ritual of bathing in Maa Ganga since midnight. #माघ_पूर्णिमा_महाकुंभ pic.twitter.com/axVdCZyMvO

