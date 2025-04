Supreme Court Next CJI: भारत के मौजूदा CJI संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बीआर गवई का नाम भेजा है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो चुका है। CJI संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं, जिसके बाद बीआर गवई पद संभालेंगे।

Chief Justice of India Sanjiv Khanna has formally proposed Justice B.R. Gavai as his successor. The recommendation has been sent to the law ministry as part of the appointment process. Justice Gavai is presently the senior-most judge of the Supreme Court after CJI Khanna.

(file… pic.twitter.com/lSr24CtEsQ

— ANI (@ANI) April 16, 2025