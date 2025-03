Farmers Protest: पंजाब के मोहाली में नए एयरपोर्ट चौक के पास लंबे समय से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उनके साथ-साथ सरवन सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोहाड़, काका सिंह कोटड़ा और अन्य प्रमुख किसान नेताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई सरकार की उस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है जिसके तहत शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान प्रदर्शन को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है. ये नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर अडे़ हैं.

#WATCH | Punjab | Farmer leader Sarwan Singh Pandher detained by Punjab Police in Zirakpur. More details awaited. pic.twitter.com/BB2gaO4pOE

बुधवार 19 मार्च 2025 को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सातवें दौर की वार्ता हुई. इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे. पंजाब सरकार की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने हिस्सा लिया. बैठक में MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, पेंशन, बिजली दरों में स्थिरता, पुलिस केस वापसी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा ‘बातचीत सकारात्मक रही अगली बैठक 4 मई को होगी.’

#WATCH | Police remove temporary structures erected by farmers at Punjab-Haryana Shambhu Border where they were sitting on a protest over various demands. pic.twitter.com/UYrRr4uZ81

