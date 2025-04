Pahalgam Terrorist Attack: सूचना एवं प्रसारण ने सभी मीडिया चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत रक्षा अभियानों और सुरक्षा के हित में सभी मीडिया चैनलों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे रक्षा और अन्य सुरक्षा-संबंधी अभियानों से संबंधित रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक जिम्मेदारी का प्रयोग करें और मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन करें.

Ministry of Information and Broadcasting issues advisory to all Media channels to refrain from showing live coverage of defence operations and movement of security forces in the interest of national security. pic.twitter.com/MQjPvlexdr

