India Vs England 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज आखिरी मुकाबला हो रहा है। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। इसे पहले भारत दोनों वनडे में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले चुका है। इंडियन टीम 43 ओवर में 5 विकेट पर 302 रन बना चुकी है।

आदिल रशीद ने भारत के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उन्होंने हार्दिक को 17 रन पर आउट किया। इससे पहले शुभमन गिल (112 रन), श्रेयस अय्यर (78 रन) और विराट कोहली (52 रन) को भी चलता किया था। भारत की तरफ से शुभमन गिल ने 112 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 109. 8 रहा। अपनी पारी में उन्होंने 14 चौके और 3 छक्के लगाए।

A fine innings comes to an end as Gill departs after scoring 112 runs.

Live – https://t.co/S88KfhFzri… #INDvENG@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/gE8koxhbki

— BCCI (@BCCI) February 12, 2025