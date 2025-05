प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर में गरजने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कांफ्रेंस की और दो टूक कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) खाली करने पर ही बात होगी. दोनों देशों के बीच तीसरे देश का दखल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और उसे जिम्मेदार ठहराना जरूरी है. उन्होंने आगे जोड़ ट्रेड और टॉक साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बहेंगे. सिंधु जल समझौता अभी सस्पेंड रहेगा.

#WATCH | Delhi: On multi-party delegation, MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, “There are seven delegations. Three delegations have departed…This is a political mission. We want to make a stronger outreach to the world to convey our resolve to fight terrorism. We want the… pic.twitter.com/CAxlBe6RKF

— ANI (@ANI) May 22, 2025