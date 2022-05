नई दिल्ली, भारतीय बॉक्सर निखत जरीन महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. उन्होंने बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर देश को गौरवांवित कर दिया है. फाइनल मुकाबले में निखत की भिड़ंत थाईलैंड की जुटामास जितपोंग से हुई थी और निखत ने जुटामास जिटपोंग को हराया है. जबकि, सेमीफाइनल में निखत ने ब्राजील की कैरोलीन डी अल्मेडा को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से हराया था. बता दें निखत जरीन इस महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं.

Congratulations to @nikhat_zareen for winning the Gold medal at the Women's World Boxing Championships.

India is proud of your achievement. Best wishes for your future endeavours. https://t.co/nDL69tZvcK

— Amit Shah (@AmitShah) May 19, 2022